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futebol

Samuel Xavier é registrado pelo Fluminense no BID antes de anúncio

Contratação do jogador já havia sido anunciada pelo presidente Mário Bittencourt; contrato é de dois anos...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:34
Crédito: JL Rosa / SVM
Pouco depois do volante Wellington, o lateral-direito Samuel Xavier também foi registrado pelo Fluminense no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira. Os dois, junto ao zagueiro Rafael Ribeiro, são os primeiros reforços do clube para esta temporada e ficam à disposição para quando o técnico Roger Machado comandar sua primeira partida pelo Tricolor.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
O lateral assina contrato de dois anos e chega ao clube de graça depois de não renovar com o Ceará. O jogador de 30 anos concorre com Calegari e Igor Julião pela posição e já era um desejo antigo da diretoria do Flu. Na carreira, o jogador passou por Paulista, Guarani, São Caetano, Sport e Atlético-MG, e estava desde 2018 em sua segunda passagem pelo Vozão. Em 2020, disputou 46 jogos e marcou três gols.
A chegada do atleta já havia sido confirmada em entrevista coletiva pelo presidente Mário Bittencourt. Além dele, o atacante Vina, ex-jogador do Fluminense e companheiro de Ceará, também entregou o acerto.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
Os três reforços ainda não foram anunciados oficialmente pelo Fluminense, apesar de estarem registrados. A expectativa que é a apresentação oficial aconteça ao longo da próxima semana.

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