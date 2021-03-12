Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Samuel e Pedro Rangel brincam após treino de finalização no Fluminense: 'Eu deito nele'
futebol

Samuel e Pedro Rangel brincam após treino de finalização no Fluminense: 'Eu deito nele'

Atacante e goleiro são companheiros de equipe no Sub-20 e no Sub-23 do Tricolor e, neste início de Carioca, vem sendo titulares...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 18:14
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense continua na preparação para o clássico com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, às 18h. Nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, os jogadores que serão relacionados para a partida fizeram treinamento de finalização, em momento compartilhado pelo clube nas redes sociais. Um momento chamou a atenção: as defesas do goleiro Pedro Rangel nos chutes de Samuel.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Companheiros na base, os dois brincaram com a situação no Instagram. Os dois atuaram juntos nas competições da equipe Sub-20 e do Sub-23 ao longo da última temporada. Veja o vídeo completo abaixo. O lance está a partir dos 18 segundos:
- Eu deito nele - brincou o goleiro
- Primeira vez na vida, mas parabéns, reconheço seu trabalho. Mas tenta pegar só de primeira no alto e acerto o gol ainda - respondeu o atacante.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA Samuel e Pedro Rangel vinham sendo titulares no time de Ailton Ferraz neste início de Campeonato Carioca. Os dois, porém, voltam para o banco de reservas para dar vaga aos mais experientes, que começaram a retornar das férias. O Fluminense ainda treina neste sábado para encerrar a preparação para o clássico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados