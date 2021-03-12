Samuel e Pedro Rangel brincam após treino de finalização no Fluminense: 'Eu deito nele'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense continua na preparação para o clássico com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, às 18h. Nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, os jogadores que serão relacionados para a partida fizeram treinamento de finalização, em momento compartilhado pelo clube nas redes sociais. Um momento chamou a atenção: as defesas do goleiro Pedro Rangel nos chutes de Samuel.

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Companheiros na base, os dois brincaram com a situação no Instagram. Os dois atuaram juntos nas competições da equipe Sub-20 e do Sub-23 ao longo da última temporada. Veja o vídeo completo abaixo. O lance está a partir dos 18 segundos:

- Eu deito nele - brincou o goleiro

- Primeira vez na vida, mas parabéns, reconheço seu trabalho. Mas tenta pegar só de primeira no alto e acerto o gol ainda - respondeu o atacante.