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Sampaoli nega que Galo tenha tido queda emocional e 'absolve' Rafael pela expulsão no duelo com o Santos

O treinador comentou que achou injusta a saída do seu goleiro titular após a disputa com o atacante Marinho, do Peixe...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:51

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:51
Crédito: Sampaoli está suspenso do banco de reservas para o próximo jogo, domingo, contra o Red Bul Bragantino, no Mineirão-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza
Em uma noite de erros individuais, o Atlético-MG foi derrotado pelo Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, 9 de setembro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
O resultado manteve o Galo com 15 pontos, na quarta colocação, com um jogo a menos em relação aos líderes Internacional, São Paulo e Flamengo.
A partida foi marcada pela expulsão de Rafael, falha de Victor no primeiro gol do Peixe, após chute de Arthur. Outro erro individual foi o recuo mal dado por Mariano, que resultou no cartão vermelho para Rafael, em um momento do jogo que o Atlético estava bem na partida. O técnico Jorge Sampaoli não culpou ninguém pelo revés e achou injusta a expulsão do seu goleiro titular, na disputa com Marinho.
-Na jogada do Rafael, me parece que ele vai para cortar, não me parece uma jogada para expulsão. Isso ao meu critério, mas não sou eu quem decido-disse. Em seguida, negou que a houve uma queda emocional do time, mesmo com a derrota.
-Sobre o emocional, não baixamos a cabeça, conseguimos focar. Lamentavelmente não foi uma partida que convertemos as chances de gol-completou o treinador que está suspenso da próxima partida por ter levado o terceiro cartão amarelo.
O Galo encara no fim de semana contra o Red Bull Bragantino, no Mineirão, domingo, 13 de setembro, às 18h, pela 10ª rodada.

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