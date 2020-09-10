Sampaoli nega que Galo tenha tido queda emocional e 'absolve' Rafael pela expulsão no duelo com o Santos

Crédito: Sampaoli está suspenso do banco de reservas para o próximo jogo, domingo, contra o Red Bul Bragantino, no Mineirão-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza

Em uma noite de erros individuais, o Atlético-MG foi derrotado pelo Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, 9 de setembro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Galo com 15 pontos, na quarta colocação, com um jogo a menos em relação aos líderes Internacional, São Paulo e Flamengo.

A partida foi marcada pela expulsão de Rafael, falha de Victor no primeiro gol do Peixe, após chute de Arthur. Outro erro individual foi o recuo mal dado por Mariano, que resultou no cartão vermelho para Rafael, em um momento do jogo que o Atlético estava bem na partida. O técnico Jorge Sampaoli não culpou ninguém pelo revés e achou injusta a expulsão do seu goleiro titular, na disputa com Marinho.

-Na jogada do Rafael, me parece que ele vai para cortar, não me parece uma jogada para expulsão. Isso ao meu critério, mas não sou eu quem decido-disse. Em seguida, negou que a houve uma queda emocional do time, mesmo com a derrota.

-Sobre o emocional, não baixamos a cabeça, conseguimos focar. Lamentavelmente não foi uma partida que convertemos as chances de gol-completou o treinador que está suspenso da próxima partida por ter levado o terceiro cartão amarelo.