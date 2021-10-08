Sampaio Corrêa x Vasco: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: No primeiro turno, o Vasco venceu por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, em São Januário (Rafael Ribeiro / Vasco

Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa neste sábado. O Cruz-Maltino tenta dar sequência à arrancada rumo ao G4 enquanto o time de São Luís precisa pôr fim aos jogos sem vitória. Já são sete. Haverá torcida e, provavelmente, maioria cruz-maltina no Castelão.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA X VASCO