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futebol

Sampaio Corrêa x Vasco: prováveis times, onde assistir e desfalques

Cruz-Maltino vai contar com o apoio da torcida na capital do Maranhão numa partida contra um adversário em queda de rendimento na Série B deste Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 18:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:00

Crédito: No primeiro turno, o Vasco venceu por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, em São Januário (Rafael Ribeiro / Vasco
Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa neste sábado. O Cruz-Maltino tenta dar sequência à arrancada rumo ao G4 enquanto o time de São Luís precisa pôr fim aos jogos sem vitória. Já são sete. Haverá torcida e, provavelmente, maioria cruz-maltina no Castelão.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA X VASCO
Data/Hora: 9/10/2021, às 21hLocal: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Luiz Daniel, Luís Gustavo, Alan Godói, Paulo Sérgio e Alyson; Ferreira e Betinho; Pimentinha, Eloir e Léo Artur; Ciel
Desfalques: Watson (lesionado)Suspenso: JoécioPendurados: -
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Léo Matos (Zeca), Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Zeca); Bruno Gomes; Gabriel Pec, Nene, Marquinhos Gabriel e Morato; Cano.
Desfalques: Andrey, Michel e Léo Jabá (lesionados)Suspensos: Miranda (pela Conmebol, por tempo indeterminado)Pendurados: Vanderlei, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan, Bruno Gomes e Nene.

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