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Sampaio Corrêa e Guarani se enfrentam no Maranhão como aspirantes ao G4 da Série B

Equipes que passaram por processo recente de recuperação, Bolívia Querida e Bugre vivem situações ligeiramente distintas de sequência...
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Publicado em 

22 dez 2020 às 12:12

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 12:12

Crédito: David Oliveira/Guarani FC
Um confronto importante pensando em equipes que seguem pensando na chance de adentrar o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B acontecerá na próxima quarta-feira (23), às 19h em São Luís, entre Sampaio Corrêa e Guarani.
O Sampaio viveu dias tenebrosos no início da competição seja pela campanha ruim e também influenciado pelo surto de Covid-19 que levou o time a frequentar a lanterna da competição e ter algumas de suas partidas adiadas pela falta do número mínimos de atletas aptos.
Depois de uma incrível retomada, a equipe chegou a ocupar o grupo dos quatro primeiros, mas enfrenta o peso de, com quatro rodadas sem vencer, ter saído do G4 e estando agora em quinto lugar com 45 unidades.
O Bugre viveu situação bastante semelhante em diversos aspectos, mas precisou passar pela "ciranda" dos treinadores (estiveram na equipe Thiago Carpini e Ricardo Catalá) até que, através da chegada de Felipe Conceição, o trabalho parece dar frutos suficientes para o sonho do acesso voltar a ser palpável.
Vencendo três dos últimos cinco confrontos, a equipe campineira chegou aos 44 pontos na oitava colocação e vê, no confronto da rodada, uma grande chance de ultrapassar um concorrente direto na luta pelo G4 da Série B.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B

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