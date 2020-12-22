Sampaio Corrêa e Guarani se enfrentam no Maranhão como aspirantes ao G4 da Série B

Crédito: David Oliveira/Guarani FC

Um confronto importante pensando em equipes que seguem pensando na chance de adentrar o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B acontecerá na próxima quarta-feira (23), às 19h em São Luís, entre Sampaio Corrêa e Guarani.

O Sampaio viveu dias tenebrosos no início da competição seja pela campanha ruim e também influenciado pelo surto de Covid-19 que levou o time a frequentar a lanterna da competição e ter algumas de suas partidas adiadas pela falta do número mínimos de atletas aptos.

Depois de uma incrível retomada, a equipe chegou a ocupar o grupo dos quatro primeiros, mas enfrenta o peso de, com quatro rodadas sem vencer, ter saído do G4 e estando agora em quinto lugar com 45 unidades.

O Bugre viveu situação bastante semelhante em diversos aspectos, mas precisou passar pela "ciranda" dos treinadores (estiveram na equipe Thiago Carpini e Ricardo Catalá) até que, através da chegada de Felipe Conceição, o trabalho parece dar frutos suficientes para o sonho do acesso voltar a ser palpável.