Salgado volta a agradecer torcida pela #VasPix e promete prestação de contas detalhada das doações

Crédito: Jorge Salgado enalteceu as doações da torcida e prometeu uma prestação de contas (Reprodução / Vasco TV

Ao longo da história, o torcedor vascaíno sempre teve uma relação de amor e muito envolvimento com o patrimônio do clube. Desde a construção de São Januário, os apaixonados pela Cruz de Malta sempre demonstraram força e vontade de ajudar o clube. E no último final de semana, outra iniciativa marcou com a campanha #VascoPix em que os torcedores fizeram doações através de uma mobilização nas redes sociais.

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Na última segunda-feira, o clube divulgou em seu perfil no Twitter que as doações chegaram ao número de quase R$ 400 mil. Com isso, em entrevista à 'Super rádio Tupi', o presidente Jorge Salgado voltou a enaltecer a iniciativa da torcida, disse que a torcida demonstra confiança na atual gestão, e prometeu uma prestação de contas detalhada das doações.

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Além disso, o mandatário voltou a afirmar que a quantia será utilizada para ajudar no futebol de base do clube. A atual dívida da instituição é de R$ 832 milhões e a gestão passou por corte de gastos com demissões e uma reformulação no elenco, que disputará a Série B a partir do final deste mês.

- Eu queria agradecer a torcida vascaína que mais uma vez dá uma demonstração de solidariedade e apoio ao clube em um momento tão difícil. Obviamente, os recursos arrecadados até agora, algo em torno de R$ 400 mil não resolve o enorme problema financeiro que o clube tem. Mas é a sinalização da confiança que a torcida tem na administração e da solidariedade do torcedor que está sempre ajudando nosso clube - disse Salgado, e em seguido completou.

- Queria também passar a informação que ontem tivemos uma reunião da diretoria e decidimos que todo esses recursos serão destinados à base para pagar algumas despesas operacionais em atraso. É importante destacar nessa campanha que o nosso departamento de finanças vai fazer uma prestação de contas detalhada da locação desses recursos - salientou.