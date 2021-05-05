Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Salgado volta a agradecer torcida pela #VasPix e promete prestação de contas detalhada das doações
futebol

Salgado volta a agradecer torcida pela #VasPix e promete prestação de contas detalhada das doações

Em entrevista à 'Super Rádio Tupi', o mandatário elogiou mais uma vez a iniciativa dos torcedores do Gigante da Colina e doações chegaram ao número de quase R$ 400 mil...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:52
Crédito: Jorge Salgado enalteceu as doações da torcida e prometeu uma prestação de contas (Reprodução / Vasco TV
Ao longo da história, o torcedor vascaíno sempre teve uma relação de amor e muito envolvimento com o patrimônio do clube. Desde a construção de São Januário, os apaixonados pela Cruz de Malta sempre demonstraram força e vontade de ajudar o clube. E no último final de semana, outra iniciativa marcou com a campanha #VascoPix em que os torcedores fizeram doações através de uma mobilização nas redes sociais.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B
Na última segunda-feira, o clube divulgou em seu perfil no Twitter que as doações chegaram ao número de quase R$ 400 mil. Com isso, em entrevista à 'Super rádio Tupi', o presidente Jorge Salgado voltou a enaltecer a iniciativa da torcida, disse que a torcida demonstra confiança na atual gestão, e prometeu uma prestação de contas detalhada das doações.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Além disso, o mandatário voltou a afirmar que a quantia será utilizada para ajudar no futebol de base do clube. A atual dívida da instituição é de R$ 832 milhões e a gestão passou por corte de gastos com demissões e uma reformulação no elenco, que disputará a Série B a partir do final deste mês.
- Eu queria agradecer a torcida vascaína que mais uma vez dá uma demonstração de solidariedade e apoio ao clube em um momento tão difícil. Obviamente, os recursos arrecadados até agora, algo em torno de R$ 400 mil não resolve o enorme problema financeiro que o clube tem. Mas é a sinalização da confiança que a torcida tem na administração e da solidariedade do torcedor que está sempre ajudando nosso clube - disse Salgado, e em seguido completou.
- Queria também passar a informação que ontem tivemos uma reunião da diretoria e decidimos que todo esses recursos serão destinados à base para pagar algumas despesas operacionais em atraso. É importante destacar nessa campanha que o nosso departamento de finanças vai fazer uma prestação de contas detalhada da locação desses recursos - salientou.
Por fim, cabe salientar que o Vasco volta a campo no próximo sábado, no jogo de volta da semifinal da Taça Rio diante do Madureira, às 16h, em São Januário. No jogo de ida, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, e o Vasco necessita vencer para avançar às finais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados