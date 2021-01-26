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Salgado se reúne com funcionários em São Januário e promete o pagamento de um salário até sexta

Após reunião no ginásio do estádio, novo presidente do Gigante da Colina afirma que está viabilizando recursos para quitar os salários de novembro de 2020 ainda nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 16:04

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:04

Crédito: Jorge Salgado percorreu a sede de São Januário e conheceu pessoalmente colaboradores (Divulgação/Vasco da Gama
Após ser oficialmente empossado, o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, realizou o primeiro encontro com os funcionários do clube no ginásio de São Januário. Ao lado do vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, e do CEO, Luiz Mello, o mandatário conversou com os colaboradores e visitou as dependências do complexo esportivo.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados
Durante a posse desta segunda, Jorge Salgado ressaltou que já existe um planejamento na nova direção do clube para quitar todos os salários atrasados até o mês de abril. Atualmente, o Cruz-Maltino deve os meses de novembro, dezembro e o 13º de 2020 a atletas e funcionários. Com isso, em sua rede social, o presidente prometeu que está viabilizando recursos para o pagamento de uma folha salarial (novembro) até a próxima sexta. Na visita, Salgado conheceu pessoalmente os colaboradores de todos os departamentos do Gigante da Colina. De acordo com o site oficial do clube, os dirigentes percorreram a sala de TI, o Setor de Compras, Esporte Olímpico e Paralímpico, Patrimônio, Secretaria, Parque Aquático, Futebol de Base, Colégio Vasco da Gama, Marketing, Relações Públicas, alojamento dos atletas, Psicossocial, Jurídico, Centro de Memória, Futebol Profissional e Departamento Médico.
- O Vasco é uma instituição permanente, que precisa honrar seus compromissos com todos que se dedicam diariamente a seu serviço. O pagamento dos salários atrasados é uma das principais metas do início da nossa gestão e estamos trabalhando para que este assunto delicado fique logo no passado. Em menos de um mês, teremos quitado duas folhas atrasadas, e esta é uma demonstração do trabalho sério que se inicia - declarou o presidente.
O Vasco entra em campo na noite desta terça, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), diante do Palmeiras, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o time ocupa a 15ª colocação, três a mais que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento, e busca a segunda vitória seguida na competição.

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