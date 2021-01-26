Salgado se reúne com funcionários em São Januário e promete o pagamento de um salário até sexta

Crédito: Jorge Salgado percorreu a sede de São Januário e conheceu pessoalmente colaboradores (Divulgação/Vasco da Gama

Após ser oficialmente empossado, o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, realizou o primeiro encontro com os funcionários do clube no ginásio de São Januário. Ao lado do vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, e do CEO, Luiz Mello, o mandatário conversou com os colaboradores e visitou as dependências do complexo esportivo.

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Durante a posse desta segunda, Jorge Salgado ressaltou que já existe um planejamento na nova direção do clube para quitar todos os salários atrasados até o mês de abril. Atualmente, o Cruz-Maltino deve os meses de novembro, dezembro e o 13º de 2020 a atletas e funcionários. Com isso, em sua rede social, o presidente prometeu que está viabilizando recursos para o pagamento de uma folha salarial (novembro) até a próxima sexta. Na visita, Salgado conheceu pessoalmente os colaboradores de todos os departamentos do Gigante da Colina. De acordo com o site oficial do clube, os dirigentes percorreram a sala de TI, o Setor de Compras, Esporte Olímpico e Paralímpico, Patrimônio, Secretaria, Parque Aquático, Futebol de Base, Colégio Vasco da Gama, Marketing, Relações Públicas, alojamento dos atletas, Psicossocial, Jurídico, Centro de Memória, Futebol Profissional e Departamento Médico.

- O Vasco é uma instituição permanente, que precisa honrar seus compromissos com todos que se dedicam diariamente a seu serviço. O pagamento dos salários atrasados é uma das principais metas do início da nossa gestão e estamos trabalhando para que este assunto delicado fique logo no passado. Em menos de um mês, teremos quitado duas folhas atrasadas, e esta é uma demonstração do trabalho sério que se inicia - declarou o presidente.