Salgado ou Leven? Roberto Monteiro entra com recurso contra decisão que anulou a primeira eleição do Vasco

Crédito: Roberto Monteiro é figura importante da política vascaína (Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Possível reviravolta no processo eleitoral do Vasco. A eleição do ano passado, que parecia decidida com Jorge Salgado a poucos dias da posse, pode ter um novo julgamento. O presidente do Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino, Roberto Monteiro, entrou com um recurso para promover um novo julgamento do caso apreciado no dia 17 de dezembro.O efeito prático da decisão daquele dia, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi a validade do pleito vencido por Jorge Salgado. Uma semana antes, Luiz Roberto Leven Siano foi o candidato mais votado na votação com a mesma finalidade. Este pleito é que acabou invalidado pela Justiça.

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Nesta quinta-feira, Roberto Monteiro entrou com um embargo de declaração com efeito suspensivo ativo para reformar a decisão sobre a eleição. Noutras palavras, se faz necessário que o mesmo colegiado de desembargadores julgue a pauta. O entendimento é de que não foram apreciados pontos do relator nos votos que determinaram o resultado de 2 a 1.