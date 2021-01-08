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Salgado ou Leven? Roberto Monteiro entra com recurso contra decisão que anulou a primeira eleição do Vasco

Presidente do Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino pede novo julgamento dos desembargadores que entenderam pela não validade do pleito do dia 7 de novembro...
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Publicado em 

07 jan 2021 às 23:53

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 23:53

Crédito: Roberto Monteiro é figura importante da política vascaína (Paulo Fernandes/Vasco.com.br
Possível reviravolta no processo eleitoral do Vasco. A eleição do ano passado, que parecia decidida com Jorge Salgado a poucos dias da posse, pode ter um novo julgamento. O presidente do Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino, Roberto Monteiro, entrou com um recurso para promover um novo julgamento do caso apreciado no dia 17 de dezembro.O efeito prático da decisão daquele dia, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi a validade do pleito vencido por Jorge Salgado. Uma semana antes, Luiz Roberto Leven Siano foi o candidato mais votado na votação com a mesma finalidade. Este pleito é que acabou invalidado pela Justiça.
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Nesta quinta-feira, Roberto Monteiro entrou com um embargo de declaração com efeito suspensivo ativo para reformar a decisão sobre a eleição. Noutras palavras, se faz necessário que o mesmo colegiado de desembargadores julgue a pauta. O entendimento é de que não foram apreciados pontos do relator nos votos que determinaram o resultado de 2 a 1.
Também nesta quinta-feira, conforme o site Jota publicou primeiramente, o partido "Solidariedade" também fez um movimento jurídico para que Leven Siano seja empossado. A posse, a princípio, de Salgado, está prevista para a segunda quinzena deste mês, com dia ainda a ser confirmado.

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