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Salgado e Pássaro garantem Vasco no mercado por reforços, mas citam dificuldades além da financeira

Presidente e diretor executivo de futebol foram dois dos dirigentes do Cruz-Maltino que participaram de entrevista coletiva nesta sexta-feira...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 12:31
Crédito: Jorge Salgado e Alexandre Pássaro estão há seis meses no Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
A 11ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Notícias tenebrosas no campo financeiro. O saldo da semana fez a diretoria do Vasco vir a público nesta sexta-feira. Numa entrevista coletiva que durou pouco mais de uma hora, a necessidade de reforços para a equipe comandada por Lisca foi ressaltada pelo presidente do clube, Jorge Salgado.- Do ponto de vista de reforços, não é muito confortável porque encontramos muitas dificuldades. Queremos esse ou aquele jogador e não conseguimos êxito por uma série de razões. Não só salário, mas o clube às vezes não cede. Mas estamos permanentemente buscando, achamos que precisamos. Mas nossa limitação financeira é muito grande. Preciso pontuar. Seria muito mais confortável, noutra situação, ir ao mercado, mas estamos nele - garantiu o mandatário, em São Januário.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco não passou uma rodada sequer da Segunda Divisão Nacional no G4. Diante do desempenho ruim para a folha salarial mais alta da competição, o LANCE! questionou Alexandre Pássaro sobre o que é possível, em termos práticos, ser feito.
- Eu e o Lisca passamos nome por nome (do elenco), mas é natural. Eu tenho uma impressão do jogador, ele outra, mas tem que conhecer. Ele está conhecendo, muitas vezes, durante o jogo. Recentemente ele me disse: "Agora sim, após ter conhecido esses jogadores, vamos dar olhada no mercado." Fizemos uma lista. Um foi o caso que citei (o clube de origem não quis liberar o atleta para outro que está na Série B), outro está no banco noutro campeonato, mas disse: "Se meu time ganhar, eu vou ganhar um bicho maravilhoso." revelou o dirigente, que emendou:
- Ontem (quinta-feira), eu falei com o Lisca e com o auxiliar dele. Ele disse: "Estou focado no jogo. Falamos depois." Mas entendemos que não vai haver salvador da pátria. Temos que melhorar, continuar trabalhando... se trouxermos, por exemplo, três jogadores, são 10% do grupo. Temos que melhorar os outros 90%. A performance técnica e física, o que estiver faltando - analisou Pássaro.
Além das histórias reveladas acima, o Vasco também negociou com o zagueiro Walber, do Cuiabá, conforme o site Esporte News Mundo revelou primeiramente. O defensor também não foi liberado.

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