Salários de setembro do Santos são pagos, mas diretoria teme os próximos meses

A “nova gestão” do Santos antecipou o pagamento dos salários referentes a setembro para todos os jogadores e funcionários nesta quinta-feira (01). No entanto, há preocupação quanto a falta de caixa para cumprir os vencimentos dos próximos meses. Nesta quarta-feira (30) o Comitê de Gestão afastado na última segunda-feira (28) pelo Conselho Deliberativo, após a aprovação da abertura de um novo processo de impeachment contra o presidente José Carlos Peres, emitiu uma nota afirmando que deixava R$ 10 milhões nos cofres do clube, R$ 7 milhões referentes as vendas de Éverson e Eduardo Sasha ao Atlético-MG e R$ 3 milhões provisionados do contrato com o Grupo Turner, pelo direito de transmissões do Peixe na TV Fechada, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, a gestão de transição, como classifica o mandatário em exercício, Orlando Rollo, trabalha apenas com a quantia de R$ 7 milhões, pois, embora a quantia da emissora de televisão seja prevista, ainda não está depositada em conta.