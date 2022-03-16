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futebol

Salah vira alternativa para Barcelona caso não acerte a contratação de Haaland

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o craque egípcio é a opção do clube espanhol em meio às dificuldades de acerto com o atacante do Borussia Dortmund
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:29

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:29

O Barcelona já definiu uma alternativa caso a contratação de Haaland não dê certo. Segundo o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, Salah, do Liverpool, é o ‘plano B’ do clube espanhol.> PSG oferece Neymar ao Barcelona e busca aliviar o lado financeiro, diz portal
A concorrência pela contratação de Haaland aumentou após o Manchester City se tornar o favorito na briga. O clube inglês prepara uma oferta astronômica para contar com o atacante norueguês. Além do City, há a disputa com o Real Madrid pelo acerto com o jogador.
Além da concorrência com outros gigantes europeus, o Barcelona também encontra dificuldade na negociação por parte das finanças. O valor para contar com o atacante é considerado alto para os cofres do clube.
Salah tem vínculo com o Liverpool até o fim de 2023 e ainda não houve um acerto pela renovação. Dessa forma, o Barcelona monitora a situação para uma possível investida no atacante egípcio.
O Barcelona conhece a dificuldade da negociação, mas o clube espera se desfazer de alguns jogadores com alto salário. Entre eles estão Philippe Coutinho, Dembélé, Sergi Roberto, Umtiti, Neto e Braithwaite. Além disso, o clube conta com o apoio financeiro dos novos patrocinadores.
Crédito: Salahéo'planoB'doBarcelona(Foto:LindseyPARNABY/AFP

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