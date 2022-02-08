Salah se reapresenta ao Liverpool após Copa Africana de Nações; Mané deve ser desfalque contra o Leicester

Após chegar à final da Copa Africana de Nações com a seleção do Egito e ser derrotado por Senegal, no último domingo, o atacante Mohamed Salah se reapresentou ao Liverpool nesta terça-feira. O camisa 11 treinou normalmente com seus companheiros no CT dos Reds e deve estar à disposição de Jürgen Klopp para o duelo contra o Leicester, na próxima quinta, pela Premier League.- O Mo (Salah) está de volta, já conversamos. Claro que ele está muito desapontado, mas entusiasmado com o que temos agora pela frente. Quando nos falamos, a primeira coisa que ele me disse foi "estou pronto". Ele é um jogador experiente, é um mostro fisicamente, então vamos ver. Vai ter tempo para recuperar, não vamos apressar as coisas. Se estiver bem não vamos deixá-lo de fora - disse Klopp.