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Salah se reapresenta ao Liverpool após Copa Africana de Nações; Mané deve ser desfalque contra o Leicester

Atacante egípcio treina normalmente com os companheiros e tem conversa com o técnico Jürgen Klopp. Jogador de Senegal segue na África celebrando a conquista com o seu povo...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:50
Após chegar à final da Copa Africana de Nações com a seleção do Egito e ser derrotado por Senegal, no último domingo, o atacante Mohamed Salah se reapresentou ao Liverpool nesta terça-feira. O camisa 11 treinou normalmente com seus companheiros no CT dos Reds e deve estar à disposição de Jürgen Klopp para o duelo contra o Leicester, na próxima quinta, pela Premier League.- O Mo (Salah) está de volta, já conversamos. Claro que ele está muito desapontado, mas entusiasmado com o que temos agora pela frente. Quando nos falamos, a primeira coisa que ele me disse foi "estou pronto". Ele é um jogador experiente, é um mostro fisicamente, então vamos ver. Vai ter tempo para recuperar, não vamos apressar as coisas. Se estiver bem não vamos deixá-lo de fora - disse Klopp.
Se o atacante egípcio está de volta ao dia a dia do Liverpool, Sadio Mané, que foi campeão com a seleção de Senegal, ainda segue de fora. Depois de voltar ao seu país para celebrar o título, o camisa 10 ainda não retornou à Inglaterra. Segundo o técnico alemão, o atleta deve regressar nesta quarta-feira.
Crédito: Depoisdequaseummêsfora,SalahvoltouaoLiverpooleestáàdisposiçãodeKlopp(Foto:AndyPowell/Liverpool

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