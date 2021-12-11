Salah marca de pênalti e Liverpool vence o Aston Villa no reencontro com Gerrard pela Premier League

Seguindo o líder. O Liverpool recebeu o Aston Villa neste sábado pelo Campeonato Inglês e o time de Jürgen Klopp bateu a equipe de Birmingham por 1 a 0, com de pênalti de Salah. O jogo, no Anfield Road, marcou o reencontro dos Reds com Steven Gerrard, atual treinador da equipe adversária. PRIMEIRO TEMPO MORNOCercado de expectativas, o futebol apresentado pelas duas equipes na primeira etapa não foi como o esperado. Apesar do domínio dos Reds, o time de Jürgen Klopp não conseguiu balançar as redes do time de Birmingham. Apostando nos contra-ataques, o Aston Villa pouco chegou à área do Liverpool.

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DE PÊNALTINa etapa final, o Liverpool continuou mandando na partida. Aos 20 minutos, Salah foi derrubado por Mings dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o egípcio bateu forte e rasteiro no canto esquerdo de Dibu Martínez, que não foi capaz de chegar para fazer a defesa.

SEGUINDO O LÍDERCom a vitória, o Liverpool chegou aos 37 pontos e segue apenas um ponto atrás do líder Manchester City, que venceu o Wolverhampton neste sábado. O Aston Villa, por sua vez, segue com 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

SEQUÊNCIA​​Sem tempo para descansar, Liverpool e Aston Villa voltam a campo já no meio de semana, mais uma vez pela Premier League. O time de Jürgen Klopp recebe o Newcastle na quinta-feira, enquanto a equipe de Steven Gerrard visita o Norwich já na terça-feira.