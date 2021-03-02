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futebol

Salah está em lista preliminar para as Olimpíadas de Tóquio

Atacante pode perder toda a pré-temporada e início da Premier League 2021/2022 caso seja convocado pela seleção egípcia sub-23. Klopp quer contar com o seu camisa 11...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 09:11
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Mohamed Salah será convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção egípcia e deve desfalcar o Liverpool durante a pré-temporada e o início da Premier League 2021/2022. Em entrevista à “Egyptian TV”, o técnico Shawky Gharib afirmou que as conversas com os Reds devem começar ainda neste mês de março.As Olimpíadas devem acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, o que deve prejudicar as intenções de Jurgen Klopp na preparação de seu time para a próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o alemão não ficaria feliz em ter que ceder seu atleta após um ano que já acumula diversos fracassos.
> Veja a tabela da Premier League
O comandante do Liverpool espera vencer a batalha e contar com Salah totalmente focado na campanha de sua equipe. No entanto, uma queda de braço pode aumentar os rumores de que o atacante está insatisfeito em Anfield e que uma saída da Inglaterra estaria próxima.

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