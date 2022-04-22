Salah comenta sobre renovação com Liverpool: 'Não tem a ver com dinheiro'

O atacante Mohamed Salah comentou sobre sua situação contratual com o Liverpool. Em entrevista à revista "FourFourTwo", o camisa 11 afirmou que sua permanência não é uma questão de dinheiro e não deu pistas sobre o futuro de sua carreira.- Creio que os torcedores sabem o que quero, mas não tem a ver com dinheiro. Não posso dizer com exatidão. No entanto, ainda tenho um ano de contrato. Se quiserem que eu vá, já é diferente.