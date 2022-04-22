Salah comenta sobre renovação com Liverpool: 'Não tem a ver com dinheiro'

O atacante Mohamed Salah comentou sobre sua situação contratual com o Liverpool. Em entrevista à revista "FourFourTwo", o camisa 11 afirmou que sua permanência não é uma questão de dinheiro e não deu pistas sobre o futuro de sua carreira.- Creio que os torcedores sabem o que quero, mas não tem a ver com dinheiro. Não posso dizer com exatidão. No entanto, ainda tenho um ano de contrato. Se quiserem que eu vá, já é diferente.
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Caso não renove seu contrato com os Reds, Salah poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe interessada em contar com os seus serviços a partir de janeiro de 2023. Barcelona e Real Madrid já foram especulados como possíveis destinos.
Na atual temporada, o egípcio tem sido o grande destaque da equipe de Jurgen Klopp. Em 42 partidas, o camisa 11 anotou 30 gols e distribuiu 12 assistências aos companheiros. Ao lado de Benzema, o atleta é cotado como um dos favoritos para receber o prêmio de melhor jogador do mundo.