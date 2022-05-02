Salah cogita mudança para o PSG e Espanha caso saia do Liverpool

Mo Salah está tentado a se transferir para o Paris Saint-Germain ou para um clube espanhol caso seu futuro no Liverpool siga indefinido. De acordo com o "The Telegraph", os Reds cogitam vender o atacante para não perdê-lo de graça em 2023.O egípcio ainda não deu nenhum indicativo de que irá permanecer em Anfield nos próximos anos. O atleta pode ser cotado para substituir Mbappé no PSG, mas também já demonstrou interesse em vestir as camisas do Real Madrid e Barcelona.

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Salah chegou ao Liverpool em 2017, mas tem contrato com o clube inglês até 2023. A saída do camisa 11 causaria um grande impacto no elenco após Jurgen Klopp renovar seu contrato com os Reds até 2026, sendo que o alemão é adepto da permanência das principais peças do atual plantel.

O egípcio tem feito uma grande campanha com a camisa do vice-líder da Premier League até o momento. Em 45 partidas disputadas na temporada, o atleta anotou 30 gols e contribuiu com 14 assistências.