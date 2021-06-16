Saídas de atletas podem abrir espaço para contratações no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última terça-feira, o Corinthians definiu a saída de mais um jogador do elenco: Camacho, que rescindiu seu contrato com o clube e foi anunciado pelo Santos na sequência. Essa, porém, não deve ser a única negociação que acontecerá neste mês. Mais espaços deverão ser abertos na folha salarial do Timão, o que pode indicar, finalmente, a ação corintiana na busca por reforços.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes de Camacho, outros atletas já haviam saído nesta temporada, em definitivo ou por empréstimo: Cazares, André Luís, Matheus Jesus, Ederson, Walter, Everaldo, Marllon, Michel Macedo e Jonathan Cafú. Todos esses representaram uma economia significativa para os cofres do clube, que é o objetivo dessa gestão comandada por Duilio Monteiro Alves desde janeiro.

No entanto, essa limpeza na folha salarial não deve parar por aí. Pelo menos mais três jogadores estão com os dias contados no clube, literalmente. Ramiro, Otero e Jemerson devem ser os próximos a darem adeus ao Corinthians e, consequentemente, aliviar as contas alvinegras a partir do segundo semestre.Ramiro tem empréstimo acertado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e fica no Timão até o fim deste mês. A cessão é válida ate o meio do ano que vem e tem valor fixado para compra. O clube do Oriente Médio será responsável pelo pagamento integral dos salários do meio-campista durante o período.

Já Otero e Jemerson terão seus contratos encerrados no fim de junho, ou seja, ficam sem vínculo com o clube e livres no mercado. Embora não confirme oficialmente, o Corinthians não renovará com a dupla, justamente por conta dos altos salários e da política de não fazer loucuras. Neste momento, se um deles renovar seria por conta de uma mudança drástica nas negociações.

Isso tudo, com esse dinheiro economizado, pode abrir espaço, finalmente, para contratações pontuais, como a diretoria tem sinalizado desde o começo do ano. Neste momento, não há negociações em andamento, mas com esse fôlego financeiro, pode haver uma maior facilidade para aproveitar as oportunidades de mercado e reforçar o elenco para Sylvinho. Lembrando que o Alvinegro é o único clube da Série A que não contratou jogadores neste ano.