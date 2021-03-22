Saída de bola, lançamentos e velocidade: Bruno Viana apresenta credenciais no Flamengo; veja raio-x

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo

Primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021, Bruno Viana fez sua estreia na última sexta-feira, contra o Resende, e deixou boa impressão. Pouco conhecido da torcida rubro-negra, o zagueiro foi pouco exigido defensivamente, mas se destacou pela tranquilidade com a bola nos pés e pela velocidade.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoEmprestado pelo Braga (POR) até dezembro, Bruno Viana voltou a jogar após quase dois meses. A última partida do defensor havia sido em 26 de janeiro, na vitória do Braga sobre o Gil Vicente, pelo Campeonato Português. Ele foi anunciado pelo Flamengo em 12 de fevereiro e passou a treinar no Ninho do Urubu, mas sofreu uma fratura em um dos dedos da mão direita e acabou ficando fora das primeiras rodadas do Carioca.

Junto com outros atletas do grupo principal, Bruno Viana reforçou a equipe de jovens comandada por Mauricio Souza na partida contra o Resende. Ele foi titular na zaga ao lado de Léo Pereira e mostrou desenvoltura ao longa da goleada por 4 a 1.

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Apesar de não ter sido muito exigido na parte defensiva, os torcedores rubro-negros puderam ver a qualidade de Bruno Viana na saída de bola. No total, ele acertou 63 passes dos 68 tentados. Mais do que o índice 93% de acerto, o que mais chamou a atenção foi a verticalidade dos passes, capazes de quebrar as linhas do adversário e fazer a bola chegar ao ataque.

Em 90 minutos em campo, Bruno Viana realizou 17 passes para frente, além de sete lançamentos para o terço final, região mais próxima ao gol adversário. De acordo com levantamento do site WyScout, o comprimento médio dos passes do zagueiro na partida foi superior a 20,7 metros. Os jogadores que mais receberam passes de Viana foram Léo Pereira (16), Matheuzinho (12) e João Gomes (9).

- Estou muito feliz de ter estreado pelo Flamengo, feliz por ter realizado meu sonho de vestir a camisa do Flamengo. Mesmo não tendo torcida. Estou feliz pela realização do sonho e pela vitória. Minha estreia foi boa. Eu acho que preciso melhorar o entrosamento com o time e com os meninos. Preciso ter mais oportunidades para ir acostumando com a camisa do Flamengo. + Confira a tabela completa do Campeonato Carioca