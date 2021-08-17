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Saiba quem é Rodrigo Ely, alvo do Flamengo para reforçar a zaga

Aos 27 anos, defensor vem de longo período de inatividade, após grave lesão, e já se destacou na Seleção Brasileira olímpica e até na base da italiana...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 06:00

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 06:00

Crédito: Divulgação
Antenado ao mercado a fim de reforçar o elenco de Renato Gaúcho, o Flamengo tem em Rodrigo Ely um alvo definido e com boas possibilidades de acerto, já que o zagueiro se empolgou com a proposta recebida e está sem clube depois de atuar por cinco temporadas no Alavés, da Espanha.Aos 27 anos, o atleta nascido em Lajeado (RS), que empolgou torcedores após compartilhar uma foto vendo Flamengo x Sport no último domingo, é desconhecido por parte do público brasileiro, já que deixou o futebol nacional sem atuar nos profissionais, aos 18 anos, para atuar na Europa. Saiba mais sobre ele abaixo.
Vale ressaltar que o Alavés o contratou por cerca de R$ 15 milhões depois de um empréstimo do Milan por uma temporada. Ely estava valorizado na vitrine pois chegou a ser convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira em preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, com Alexandre Gallo (ainda em 2014) e depois por Rogério Micale, sendo até capitão. No entanto, apesar de deixar boa impressão, não foi selecionado para os Jogos-2016. + Veja o chaveamento da Libertadores até a final
Agora, caso acerte com o Fla, Rodrigo Ely terá a oportunidade de provar o seu potencial visto em seus primeiros anos de profissional e superar o longo tempo de inatividade para suprir um setor que sofre desde a saída de Pablo Marí.

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