Saiba quem é Rodrigo Ely, alvo do Flamengo para reforçar a zaga

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Antenado ao mercado a fim de reforçar o elenco de Renato Gaúcho, o Flamengo tem em Rodrigo Ely um alvo definido e com boas possibilidades de acerto, já que o zagueiro se empolgou com a proposta recebida e está sem clube depois de atuar por cinco temporadas no Alavés, da Espanha.Aos 27 anos, o atleta nascido em Lajeado (RS), que empolgou torcedores após compartilhar uma foto vendo Flamengo x Sport no último domingo, é desconhecido por parte do público brasileiro, já que deixou o futebol nacional sem atuar nos profissionais, aos 18 anos, para atuar na Europa. Saiba mais sobre ele abaixo.

Vale ressaltar que o Alavés o contratou por cerca de R$ 15 milhões depois de um empréstimo do Milan por uma temporada. Ely estava valorizado na vitrine pois chegou a ser convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira em preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, com Alexandre Gallo (ainda em 2014) e depois por Rogério Micale, sendo até capitão. No entanto, apesar de deixar boa impressão, não foi selecionado para os Jogos-2016. + Veja o chaveamento da Libertadores até a final