Saiba quantos pontos o Coritiba precisa fazer para escapar do rebaixamento

A cada rodada que passa a vida do Coritiba fica mais complicada. Após a derrota no fim de semana, quando perdeu do Botafogo no Couto Pereira, o time paranaense caiu para a penúltima posição, com 21 pontos.Afundado no temido Z4, o Coxa não para de fazer contas e precisa de um milagre para segurar a sua vaga na elite do futebol nacional.