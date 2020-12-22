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Saiba quantos pontos o Coritiba precisa fazer para escapar do rebaixamento

Coxa tem que somar 24 pontos em 12 rodadas para escapar de mais uma queda no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:05

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:05

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba
A cada rodada que passa a vida do Coritiba fica mais complicada. Após a derrota no fim de semana, quando perdeu do Botafogo no Couto Pereira, o time paranaense caiu para a penúltima posição, com 21 pontos.Afundado no temido Z4, o Coxa não para de fazer contas e precisa de um milagre para segurar a sua vaga na elite do futebol nacional.
Para ficar na Série A, o Coritiba tem que chegar aos 45 pontos, ou seja, o time precisa somar mais 24 pontos, em 36 possíveis.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Calendário
O primeiro desafio será no próximo domingo, quando o Coritiba visita o Atlético-MG, no estádio Independência.

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