Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Saiba quantos pontos a Chapecoense precisa para deixar o Z-4

Com apenas 7 pontos, a Chape vê a distância para o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento ficar em 11 pontos...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:30
Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense
No último fim de semana, a Chapecoense foi até a Ilha do Retiro e arrancou um empate sem gols contra o Sport, resultado que pouco ajudou na briga para fugir da queda.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com apenas uma rodada para encerrar o turno do Campeonato Brasileiro, o Verdão do Oeste aparece na lanterna do torneio, com 7 pontos.
Além da pontuação baixa, a Chape vê a distância para fugir do Z-4 aumentar. O América-MG, primeiro time da zona de rebaixamento, tem 18, ou seja, 11 a mais.
Bahia
O primeiro rival fora do Z-4 é o Bahia, que vem em queda livre e aparece com 18 pontos, mesmo desempenho do Coelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados