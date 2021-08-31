Saiba quantos pontos a Chapecoense precisa para deixar o Z-4

Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense

No último fim de semana, a Chapecoense foi até a Ilha do Retiro e arrancou um empate sem gols contra o Sport, resultado que pouco ajudou na briga para fugir da queda.

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Com apenas uma rodada para encerrar o turno do Campeonato Brasileiro, o Verdão do Oeste aparece na lanterna do torneio, com 7 pontos.

Além da pontuação baixa, a Chape vê a distância para fugir do Z-4 aumentar. O América-MG, primeiro time da zona de rebaixamento, tem 18, ou seja, 11 a mais.

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