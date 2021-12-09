Saiba quanto o Santos vai receber por jogos transmitidos pela Globo

O Santos vai receber R$ 7,2 milhões pelos jogos transmitidos pela Globo em TV aberta neste ano, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do UOL Esporte.A emissora desembolsa R$ 500 milhões anualmente e 30% desse valor (R$ 180 milhões) são divididos pelas transmissões em TV aberta, como parte do acordo pelos direitos de transmissão, os outros 30% são pagos por posição na tabela final e 40% são recebidos igualitariamente no início do Brasileiro.

Ainda em outubro o Peixe fechou um acordo com o Grupo Globo para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro na TV fechada de 2022 a 2024. O Alvinegro tinha contrato com a Turner, que decidiu não exercer os direitos de compra para Campeonato Brasileiro da Série A a partir de 2022. Ceará, Juventude, Coritiba e Fortaleza também acertaram o acordo.Globo tem contrato assinado até 2024 para transmissão em TV aberta de todos os clubes da Série A e para exibição em pay-per-view de jogos de 19 equipes, exceto o Athletico-PR. Na TV fechada, os cinco clubes estarão em 2022 ao lado de América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo e Sport, com os quais a Globo já tinha contrato, além de times que estão na Série B este ano.