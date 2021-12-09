Saiba quanto o Santos vai receber por jogos transmitidos pela Globo

O Santos vai receber R$ 7,2 milhões pelos jogos transmitidos pela Globo em TV aberta neste ano, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do UOL Esporte.A emissora desembolsa R$ 500 milhões anualmente e 30% desse valor (R$ 180 milhões) são divididos pelas transmissões em TV aberta, como parte do acordo pelos direitos de transmissão, os outros 30% são pagos por posição na tabela final e 40% são recebidos igualitariamente no início do Brasileiro.
Ainda em outubro o Peixe fechou um acordo com o Grupo Globo para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro na TV fechada de 2022 a 2024. O Alvinegro tinha contrato com a Turner, que decidiu não exercer os direitos de compra para Campeonato Brasileiro da Série A a partir de 2022. Ceará, Juventude, Coritiba e Fortaleza também acertaram o acordo.Globo tem contrato assinado até 2024 para transmissão em TV aberta de todos os clubes da Série A e para exibição em pay-per-view de jogos de 19 equipes, exceto o Athletico-PR. Na TV fechada, os cinco clubes estarão em 2022 ao lado de América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo e Sport, com os quais a Globo já tinha contrato, além de times que estão na Série B este ano.
Veja a tabela completa de todos os clubes:
Corinthians: 15 jogos (R$ 18 milhões)Fluminense: 14 jogos (R$ 16,8 milhões)Flamengo: 12 jogos (R$ 14,4 milhões)Palmeiras: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)Atlético Mineiro: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)São Paulo: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)Athletico Paranaense: 10 jogos (R$ 12 milhões)Internacional: 9 jogos (R$ 10,8 milhões)Grêmio: 9 jogos (R$ 10,8 milhões)Juventude: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)América Mineiro: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)Ceará: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)Santos: 6 jogos (R$ 7,2 milhões)Bahia: 6 jogos (R$ 7,2 milhões)Sport: 4 jogos (R$ 4,8 milhões)16º) Fortaleza: 4 jogos (R$ 4,8 milhões)Atlético Goianiense: 3 jogos (R$ 3,6 milhões)Chapecoense: 3 jogos (R$ 3,6 milhões)Cuiabá: 2 jogos (R$ 2,4 milhões)Red Bull Bragantino: 2 jogos (R$ 2,4 milhões)