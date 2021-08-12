Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação na Sul-Americana

O Santos vai receber US$ 800 mil ( 4,1 milhões de reais) caso passe pelo Libertad e avance para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Peixe recebeu US$ 600 mil (3,1 milhões de reais) por eliminar o Independiente e avançar para as quartas.Para embolsar esse valor e continuar na competição, o Peixe precisa vencer a equipe paraguaia no placar agregado. Gol fora de casa é um dos critérios de desempate em caso de empate no placar agregado. Nas oitavas, o Alvinegro venceu o Independiente em casa por 1 a 0 sem sofrer gols e empatou em 1 a 1 na Argentina.