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Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação na Sul-Americana

Em situação financeira ruim, Peixe pode ganhar premiação milionário em caso de vaga...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:10

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 11:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos vai receber US$ 800 mil ( 4,1 milhões de reais) caso passe pelo Libertad e avance para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Peixe recebeu US$ 600 mil (3,1 milhões de reais) por eliminar o Independiente e avançar para as quartas.Para embolsar esse valor e continuar na competição, o Peixe precisa vencer a equipe paraguaia no placar agregado. Gol fora de casa é um dos critérios de desempate em caso de empate no placar agregado. Nas oitavas, o Alvinegro venceu o Independiente em casa por 1 a 0 sem sofrer gols e empatou em 1 a 1 na Argentina.
A partida de ida acontece nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro com transmissão exclusiva da Conmebol TV.Confira a tabela completa de premiações:
Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante.Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandanteEliminados: US$ 120 mil Oitavas de final: US$ 500 milQuartas de final: US$ 600 milSemifinal: US$ 800 milVice-Campeão: US$ 2 milhõesCampeão: US$ 4 milhõesValor total que um campeão pode receber (desde a fase de grupos): US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 36 milhões)

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