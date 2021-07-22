Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação na Sul-Americana

O Santos vai receber US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) caso passe pelo Independiente e avance para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Copa Libertadores da América, competição em que o Santos foi eliminado na primeira fase, o time da Vila recebeu US$ 1 milhão por jogo como mandante, cerca de R$ 15,757,782 no total.

Para embolsar esse valor e continuar na competição, o Peixe pode vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença, desde que balance as redes dos argentinos. Caso o placar da primeira partida se repita, a decisão fica para os pênaltis. Para avançar direto à próxima etapa, a equipe argentina precisa triunfar ao menos por um placar de 2 a 0.O duelo está marcado para esta quinta-feira 22), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. A partida está marcada para às 19h15, horário de Brasília.