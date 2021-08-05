Saiba quanto o Santos vai receber em caso de classificação na Copa do Brasil

O Santos enfrenta o Juazeirense nesta quinta-feira, às 19h15min, no Adauto Moraes pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe estreou na terceira fase da competição, eliminou o Cianorte e embolsou R$ 2,7 milhões.A cada fase, as premiações aumentam e em caso de título pode render até R$ 71 milhões ao clube. Se eliminar o Juazeirense, recebe R$ 3,45 milhões.
Para embolsar esse valor, o Alvinegro Praiano pode perder por até 3 a 0 para a equipe baiana que mesmo assim avança para as quartas de final da competição. Na Vila Belmiro, o Santos venceu por 4 a 0 e construiu uma boa vantagem sobre o adversário. Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil.Depois da chegada da nova diretoria e da venda de alguns jogadores, o Santos corre contra o tempo para ficar financeiramente estável. A nova gestão acertou alguns salários atrasados e fez uma limpa em funcionários e atletas, mas ainda não é suficiente para buscar contratações de peso. A Copa do Brasil pode ser uma opção não só esportiva, mas financeira para o Peixe.
Veja as premiações por fase:
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões