Saiba quanto o Palmeiras deve faturar na venda do atacante Fernando para o RB Salzburg

O Palmeiras deve receber em breve uma quantia referente à venda do atacante Fernando ao RB Salzburg, da Áustria. O jovem, revelado pela base do Verdão, estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi negociado com um contrato até 2027. A transação deverá render uma quantia superior a R$ 3 milhões ao Alviverde. A notícia foi antecipada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Cria das categorias inferiores do Palmeiras, Fernando foi vendido ao time ucraniano em 2018, quando chegou a marcar um gol pelo Paulistão. Hoje, aos 23 anos, ele chegou a ter sua volta cogitada pela diretoria palmeirense, o que acabou não se concretizando. No entanto, os dirigentes não sairão com as mãos abanando, já que a saída do Shakhtar vai engordar o cofre palestrino.

Segundo a imprensa europeia, a negociação saiu na casa dos 6 milhões de euros (R$ 30,05 milhões na cotação atual). Quando o Verdão o vendeu, garantiu 10% de uma futura transação, ou seja, 600 mil euros (R$ 3 milhões). Isso aconteceria caso esses valores sejam concretizados dessa forma.O Palmeiras ainda teria direito a uma participação em cima da mais-valia (lucro entre as duas operações) e ao mecanismos de solidariedade, que seria 1,5% sobre o valor da venda (cerca de 90 mil euros ou R$ 450 mil).

Em relação ao lucro entre as duas operações, o cálculo seria o valor da venda atual (6 milhões de euros), menos o valor da venda do Palmeiras ao Shakhtar (5,5 milhões de euros), o que resultaria em 500 mil euros (R$ 2,5 milhões). O Verdão teria direito a uma participação em cima desse valor, mas não se sabe qual seria a porcentagem. Assim, em uma estimativa mais "grosseira", o Alviverde deve receber cerca de R$ 3 milhões a R$ 3,5 milhões.

O jovem de 2023 não atua desde dezembro de 2021. Enquanto se preparava para voltar a jogar na Ucrânia após a pausa por conta do inverno, a Rússia invadiu o país do leste europeu militarmente e os atletas foram liberados para negociar seus futuros.

Na atual temporada, Fernando iniciou com problemas no joelho e realizou apenas 14 partidas pelo Shakhtar Donetsk. Apesar dos poucos jogos, o camisa 99 marcou oito gols e contribuiu com duas assistências.