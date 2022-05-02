Saiba quanto o Flamengo lucrou com a renda do jogo contra o Palmeiras, recorde de público em 2022

O empate sem gols entre Flamengo e Palmeiras, no último dia 20, foi o maior público do futebol brasileiro em 2022: 69.997 torcedores presentes (64.816 pagantes). Com a renda da bilheteria de R$ 2.626.305,00, o clube da Gávea teve um lucro de R$ 1.335.938,75 com a operação da partida, válida pelo Brasileiro.As imagens da festa da torcida do Flamengo em recorde de público no MaracaConfira a classificação completa e as próximas rodadas da Série A do BrasileiroO total das despesas foi de R$ 1.241.912,52. Entre os maiores custos, estão as despesas operacionais do estádio (R$ 499 mil), contas de consumo (R$ 130 mil) e taxa Ferj (R$ 127 mil), conforme o borderô publicado pela CBF. O jogo contra o Palmeiras foi o segundo como mandante do Flamengo no Brasileirão. Diante do São Paulo, o resultado financeiro do Rubro-Negro foi de R$ 989 mil.