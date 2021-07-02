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futebol

Saiba quais jogadores do elenco do Corinthians Sylvinho ainda não usou

Após dez jogos à frente do Timão, o treinador utilizou 25 jogadores diferentes, porém ainda não deu oportunidade para alguns jovens que estão com o grupo; confira...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última quarta-feira, contra o São Paulo, Sylvinho completou dez jogos no comando do Corinthians. No empate em 0 a 0, na Neo Química Arena, o treinador utilizou seu 25º jogador diferente no período ao colocar Marquinhos em campo. Mesmo assim, algumas peças do elenco ainda não tiveram chances.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Desde que fez sua estreia, em 30 de maio, contra o Atlético-GO, Sylvinho já rodou os jogadores de forma considerável, fazendo alterações pontuais no time titular e acionando os reservas durante os jogos, mesmo que não faça todas as mexidas as quais têm direito, que atualmente são cinco.
Atletas como Ramiro (8), Camacho (3) e Bruno Méndez (2) tiveram pelo menos duas oportunidade cada um com o técnico, mas já deixaram o clube e não fazem mais parte do elenco. Marquinhos, por sua vez, acabou de voltar de empréstimo do Sport e já entrou em campo para enfrentar o São Paulo.
Em contrapartida, alguns jogadores de linha que receberam oportunidade com Vagner Mancini, ainda não tiveram a mesma atenção com Sylvinho. São os casos de Léo Santos, Mandaca, Gabriel Pereira e Rodrigo Varanda. Todos eles já foram relacionados para o banco de reservas para pelo menos uma partida com o treinador nesses períodos, mas não chegaram a entrar em campo.
Ainda há os casos do lateral-direito Matheus Alexandre e do meio-campista Thiaguinho, que treinam com o elenco após voltarem de empréstimo, mas estão em período de avaliação pela comissão técnica. Sem contar Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que estão em transição após cirurgia no joelho, e os goleiros Matheus Donelli e Guilherme, porque Cássio joga todas.
Confira os jogadores já utilizados por Sylvinho:
Goleiros: CássioLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Bruno Méndez e Raul GustavoMeio-campistas: Ramiro, Camacho, Araos, Adson, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Léo Natel, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Jô e Marquinhos
Jogadores ainda não utilizados:​Goleiros: Matheus Donelli e Guilherme​Linha: Léo Santos, Mandaca, Gabriel Pereira e Rodrigo Varanda​Machucados: Gustavo Mantuan e Ruan OliveiraEm avaliação: Matheus Alexandre e Thiaguinho

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