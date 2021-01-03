Saiba por que o substituto de Boselli no Corinthians deve vir da base

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians iniciou 2021 com uma peça a menos no elenco para o ataque após a oficialização da saída de Boselli. Sem poder contratar neste momento e sem recursos para fazer grandes investimentos, o principal candidato para ser reserva de Jô é Cauê, da equipe sub-20, que disputa as quartas de final do Brasileirão neste domingo e recentemente se destacou na Seleção Brasileira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Aos 18 anos, ele é comparado com Jô por conta de sua estatura e qualidade com a bola nos pés e pode em breve ser reserva imediato do camisa 77 no elenco corintiano. A intenção é que Cauê seja um dos jovens da base promovidos para o profissional no início deste ano. É ele uma das peças mais promissoras do clube e que já conta com o carinho da torcida, que quer vê-lo no time de cima.

Ainda não há uma definição de quando o jogador será integrado definitivamente ao grupo de Vagner Mancini, mas a comissão técnica o vê com potencial e deve mesmo trabalhar com ele em breve, principalmente pela carência na posição. Além disso, o treinador já deixou claro em entrevistas a importância de contar com uma peça mais de área para o esquema de jogo.

- Temos observado tudo o que vem acontecendo na base, até como forma de respeito. Corinthians hoje tem uma base de muitos frutos sendo colhidos, isso é importante quando há dificuldade no mercado. Cauê está sendo observado, foi para a Seleção. Ele e mais alguns estão nos planos para fazerem parte do nosso elenco lá na frente. Não digo para hoje. Já temos um elenco numeroso. Tendência natural que participem mais para frente - disse Mancini em entrevista coletiva recente ao ser perguntado sobre o jovem atacante.Na temporada 2019, Cauê marcou 20 gols em 41 jogos dividindo seu talento entre as equipes sub-17 e sub-20 do Alvinegro. Ele também chegou a disputar uma partida do Paulistão da Série A1, quando ainda defendia o Novorizontino, clube pelo qual jogou a Copinha naquele ano. Hoje, já pertencente ao Timão, tem contrato profissional válido por três anos, até março de 2022.

Em 2020, já totalmente dedicado ao sub-20, por conta da idade, atuou em 25 partidas e anotou sete tentos, uma média de gols menor do que a do ano anterior, mas com atuações que falam mais do que os números. No clube, entre aqueles que acompanham a base, Cauê é um dos jogadores que mais chamam a atenção e é considerado quase pronto para chegar ao profissional.

Tanto é que ele já teve sua oportunidade de treinar no time de cima pontualmente e ser relacionado para o duelo com Bahia, na 11ª rodada do Brasileirão-2020. Apesar de não ter ido a campo, já foi uma amostra de que faz parte do radar da comissão técnica, que certamente acompanhou seu desempenho na Seleção Brasileira sub-20, em dezembro do ano passado.

Cauê foi convocado pela primeira vez pelo técnico André Jardine para disputar um quadrangular com a Amarelinha, na Granja Comary. O jovem corintiano foi titular nas três partidas e marcou dois gols: um diante da Bolívia e outro diante do Chile, que acabou garantindo o título da competição para o Brasil. Com esses dois tentos, ele foi um dos artilheiros da equipe no torneio amistoso.