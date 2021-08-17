Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Saiba os prazos para o Flamengo inscrever reforços na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão
futebol

Saiba os prazos para o Flamengo inscrever reforços na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão

De olho em Kenedy, Andreas Pereira e Rodrigo Ely, diretoria do Flamengo trabalha com prazo para deixar possíveis reforços à disposição de Renato Gaúcho nas "três frentes"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 07:30

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 07:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Aguardando a chegada de Kenedy ao Rio de Janeiro e em tratativas com Rodrigo Ely, a diretoria do Flamengo segue atuando nos bastidores para reforçar o elenco à disposição de Renato Gaúcho. "Vivo" em três frentes, o Rubro-Negro precisará de opções para resistir à maratona de decisões. Para isso, a direção já sabe os prazos para regularizar os possíveis contratados.+ A chave de Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil e o caminho até a final!A Copa do Brasil é o torneio cujo prazo está mais apertado. Para participar das quartas de final, os jogadores deverão ter os respectivos contratos publicados no BID até o dia 24 de agosto, um dia antes do início da fase - na qual o técnico Renato Gaúcho reencontrará o ex-clube, Grêmio, no comando do Flamengo.
O jogo de ida será no dia 25, em Porto Alegre. A volta, no Rio de Janeiro, não tem data. A CBF prometeu fazer ajustes no calendário para que os clubes com atletas convocados para partidas do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas não sejam prejudicados. Everton Ribeiro e Gabigol representarão o Flamengo.Para atuar no Brasileirão, os possíveis reforços do Flamengo constar no BID até o dia 24 de setembro. O regulamento permite que os clubes inscrevam "50 jogadores até o dia 10 de setembro, podendo substituir no máximo oito atletas até a data final de registro (24/09/2021), dentre os anteriormente inscritos".Já na Libertadores, caso o Flamengo confirme o favoritismo diante do Olímpia na quarta-feira, e avance para as semifinais, o clube poderá contar com três reforços na próxima fase. O regulamento da Copa permite a troca de até três atletas da lista de inscritos para as semifinais, sendo que isso deve ser concretizado até 72 horas antes do início desta fase - prevista para 22 e 29 de setembro. Após a semi, não será possível realizar mudanças para a finalíssima.+ Conheça os possíveis adversários do Flamengo na semifinal da Libertadores!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados