Saiba os prazos para o Flamengo inscrever reforços na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão

Aguardando a chegada de Kenedy ao Rio de Janeiro e em tratativas com Rodrigo Ely, a diretoria do Flamengo segue atuando nos bastidores para reforçar o elenco à disposição de Renato Gaúcho. "Vivo" em três frentes, o Rubro-Negro precisará de opções para resistir à maratona de decisões. Para isso, a direção já sabe os prazos para regularizar os possíveis contratados.+ A chave de Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil e o caminho até a final!A Copa do Brasil é o torneio cujo prazo está mais apertado. Para participar das quartas de final, os jogadores deverão ter os respectivos contratos publicados no BID até o dia 24 de agosto, um dia antes do início da fase - na qual o técnico Renato Gaúcho reencontrará o ex-clube, Grêmio, no comando do Flamengo.

O jogo de ida será no dia 25, em Porto Alegre. A volta, no Rio de Janeiro, não tem data. A CBF prometeu fazer ajustes no calendário para que os clubes com atletas convocados para partidas do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas não sejam prejudicados. Everton Ribeiro e Gabigol representarão o Flamengo.Para atuar no Brasileirão, os possíveis reforços do Flamengo constar no BID até o dia 24 de setembro. O regulamento permite que os clubes inscrevam "50 jogadores até o dia 10 de setembro, podendo substituir no máximo oito atletas até a data final de registro (24/09/2021), dentre os anteriormente inscritos".Já na Libertadores, caso o Flamengo confirme o favoritismo diante do Olímpia na quarta-feira, e avance para as semifinais, o clube poderá contar com três reforços na próxima fase. O regulamento da Copa permite a troca de até três atletas da lista de inscritos para as semifinais, sendo que isso deve ser concretizado até 72 horas antes do início desta fase - prevista para 22 e 29 de setembro. Após a semi, não será possível realizar mudanças para a finalíssima.+ Conheça os possíveis adversários do Flamengo na semifinal da Libertadores!