Saiba os detalhes que separaram Miguel Ángel Ramírez do Palmeiras

No entanto, após apenas dois dias, o técnico começou a titubear por conta de uma postura da diretoria do Verdão em meio às negociações. Em contato com uma fonte ligada à Ramírez, o L!/NP soube que o treinador “sentiu que tudo foi muito rápido, acelerado e precipitado”.Outro fator que inviabilizou a contratação foi a pressão por resultados imediatos. Miguel Ángel Ramírez está a par da sequência negativa que o Palmeiras enfrenta no Brasileirão e sua metodologia de trabalho exige tempo e paciência. Algo que, segundo o entendimento dele, não teria, já que se trata de uma equipe tradicional do futebol brasileiro.Ainda que o tenham agradado muito, as cifras oferecidas não comoveram Ramírez a ponto de convencê-lo a deixar o Independiente del Valle durante um momento de definição da temporada. O treinador, inclusive, enxergava o Palmeiras como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional.