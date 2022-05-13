Saiba onde assistir Botafogo x Fortaleza pelo Brasileirão 2022

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Fortaleza no estádio Nilton Santos, às 18h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão com imagens do canal Premiere. Além disso, os torcedores também podem acompanhar o jogo pelo Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garante vitória do Botafogo Atualmente, o Botafogo é o oitavo colocado do Brasileirão, com oito pontos conquistados. O Fortaleza, por sua vez, está na lanterna da competição, com apenas um ponto. Na última rodada, o Alvinegro venceu o clássico contra o Flamengo, enquanto o Leão do Pici empatou com o São Paulo.