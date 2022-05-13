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futebol

Saiba onde assistir Botafogo x Fortaleza pelo Brasileirão 2022

Botafogo e Fortaleza medem forças neste domingo, às 18h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro; a partida acontece no estádio Nilton Santos...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 15:17
Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Fortaleza no estádio Nilton Santos, às 18h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão com imagens do canal Premiere. Além disso, os torcedores também podem acompanhar o jogo pelo Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garante vitória do Botafogo Atualmente, o Botafogo é o oitavo colocado do Brasileirão, com oito pontos conquistados. O Fortaleza, por sua vez, está na lanterna da competição, com apenas um ponto. Na última rodada, o Alvinegro venceu o clássico contra o Flamengo, enquanto o Leão do Pici empatou com o São Paulo.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Abaixo, confira mais informações sobre a partida:
BOTAFOGO X FORTALEZALocal: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 15/5/2022, às 18h (de Brasília)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO)Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: VictorSádevesertitulardoAlvinegrocontraoLeãodoPici(Foto:VítorSilva/Botafogo

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