Saiba onde assistir a Ceará x Flamengo pelo Brasileirão de 2022

Neste sábado, às 16h30, Ceará e Flamengo se enfrentam no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O canal Premiere, pay-per-view da Rede Globo, transmite o jogo com imagens. Os torcedores também poderão acompanhar o confronto através do Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte.Veja a classificação e as próximas rodadas da Série A do Brasileirão!Com cinco pontos, o Flamengo entra na sexta rodada como 14º colocado do Brasileirão, com dois pontos a mais que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu do Botafogo, enquanto o Vozão foi superado pelo Athletico.Veja mais informações sobre o jogo: