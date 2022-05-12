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Saiba onde assistir a Ceará x Flamengo pelo Brasileirão de 2022

Partida deste sábado é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 17:43
Neste sábado, às 16h30, Ceará e Flamengo se enfrentam no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O canal Premiere, pay-per-view da Rede Globo, transmite o jogo com imagens. Os torcedores também poderão acompanhar o confronto através do Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte.Veja a classificação e as próximas rodadas da Série A do Brasileirão!Com cinco pontos, o Flamengo entra na sexta rodada como 14º colocado do Brasileirão, com dois pontos a mais que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu do Botafogo, enquanto o Vozão foi superado pelo Athletico.Veja mais informações sobre o jogo:
FLAMENGO X BOTAFOGO
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Data/Horário: 14/5/2022, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: FlamengovisitaoCeará,noCastelão,nestesábadopeloBrasileirão(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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