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Saiba o número da camisa que Mbappé deve vestir no Real Madrid e o novo salário do atacante francês

Paris Saint-Germain está próximo de vender craque para o clube merengue e segue em busca de substitutos no mercado de transferências...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 11:58
Crédito: Mbappé está próximo de acerto com o Real Madrid (LOIC VENANCE / AFP
Kylian Mbappé está próximo de um acerto com o Real Madrid após a realização de uma nova proposta do clube espanhol ao Paris Saint-Germain pelo atacante. Caso a transferência seja executada, é provável que o francês vista a camisa cinco em homenagem a Zinedine Zidane, segundo a imprensa espanhola.Neste momento, o número pertence a Vallejo, mas a ideia da equipe merengue é que Mbappé possa usar a camisa que marcou história com o compatriota. No entanto, o atleta também tem os números 19 e 23, que já foi usado por David Beckham, a disposição.
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E a ida de Mbappé ao Real Madrid também irá colocá-lo em um outro patamar salarial. Atualmente, o jogador recebe cerca de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) brutos por temporada no PSG, enquanto que na Espanha o craque deve passar a ganhar 36 milhões de euros (R$ 222 milhões) brutos por ano.
O Real Madrid prepara a apresentação do novo reforço para o próximo dia 10 de setembro no Santiago Bernabéu, véspera da partida contra o Celta de Vigo que marca o retorno da equipe merengue ao histórico estádio espanhol após um ano e meio atuando no Di Stéfano.

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