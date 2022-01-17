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Saiba em quem Paulo Sousa, ainda como técnico da Polônia, votou para melhor do mundo no Fifa The Best

Atual técnico do Flamengo, Paulo Sousa escolheu Robert Lewandowski como o melhor jogador, Thomas Tuchel como melhor técnico e Manuel Neuer como melhor goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 19:05

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:05

Antes de trocar o comando da seleção da Polônia pelo Flamengo, Paulo Sousa participou da votação do prêmio The Best, da Fifa, e escolheu Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo na temporada 2020/21. Tendo o voto do ex-comandante, o centroavante polonês do Bayern de Munique (ALE) foi premiado pela Fifa pelo segundo ano seguido. O argentino Lionel Messi, do PSG (FRA) e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (ING) completaram o pódio.Paulo Sousa, por sua vez, votou em Jorginho e em N'Golo Kanté, ambos do Chelsea (ING), para a segunda e terceira posição, respectivamente. Os dois meias entraram na seleção do ano da Fifa, também divulgada nesta segunda.
Para a premiação dos técnicos, o atual treinador do Flamengo votou em Thomas Tuchel (1º), do Chelsea (ING), Hansi Flick (2º), do Bayern de Munique (ALE), e Roberto Mancini, da Itália. Os premiados no The Best, da Fifa, foram Thomas Tuchel, Roberto Mancini e Pep Guardiola, respectivamente.
Entre os goleiros, Paulo Sousa escolheu Manuel Neuer, do Bayern de Munique, Gianluigi Donnarumma, do PSG, e Kasper Schmeichel, do Leicester (ING), respectivamente. Os premiados foram Édouard Mendy, do Chelsea, Gianluigi Donnarumma e Manuel Neuer.
Crédito: PauloSousaduranteatividadedoFlamengonoNinhodoUrubu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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