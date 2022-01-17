Saiba em quem Paulo Sousa, ainda como técnico da Polônia, votou para melhor do mundo no Fifa The Best

Antes de trocar o comando da seleção da Polônia pelo Flamengo, Paulo Sousa participou da votação do prêmio The Best, da Fifa, e escolheu Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo na temporada 2020/21. Tendo o voto do ex-comandante, o centroavante polonês do Bayern de Munique (ALE) foi premiado pela Fifa pelo segundo ano seguido. O argentino Lionel Messi, do PSG (FRA) e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (ING) completaram o pódio.Paulo Sousa, por sua vez, votou em Jorginho e em N'Golo Kanté, ambos do Chelsea (ING), para a segunda e terceira posição, respectivamente. Os dois meias entraram na seleção do ano da Fifa, também divulgada nesta segunda.