Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Saiba em qual jogo a torcida do Corinthians poderá voltar a lotar a Neo Química Arena
futebol

Saiba em qual jogo a torcida do Corinthians poderá voltar a lotar a Neo Química Arena

Estádios em São Paulo poderão receber 100% de sua capacidade a partir de 1º de novembro e o Timão terá essa possibilidade no dia 7, quando enfrentará o Fortaleza...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2021 às 17:12

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:12

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou horários e datas dos jogos das próximas rodadas do Brasileirão-2021. Entre as novidades, a entidade esclareceu quando será o primeiro jogo Corinthians com a liberação de 100% da capacidade da Neo Química Arena. Se tudo ocorrer conforme o esperado, a Fiel poderá lotar o estádio no dia 7 de novembro, contra o Fortaleza.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Conforme norma do Governo do Estado de São Paulo, os estádios ter serão liberados sem restrições de público a partir do dia 1º de novembro. Neste momento, apenas 30% da capacidade está permitida e a partir do dia 16 de outubro, esse limite aumenta para 50%. Ainda assim, os torcedores deverão apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para Covid-19.
De acordo coma tabela do Brasileirão, a primeira vez em que o Timão poderá receber lotação máxima na Neo Química Arena será no dia 7 de novembro, um sábado, às 21h, contra o Fortaleza, pela 30ª rodada da competição nacional.Se a classificação estiver parecida com a atual até lá, será um confronto direto pelas primeiras posições, uma vez que o Corinthians é o sexto, com 37 pontos, e o Fortaleza é o quarto, com 39. O cenário tem tudo para mobilizar o torcedor alvinegro e lotar o estádio em Itaquera pela primeira vez em quase dois anos.
Confira o calendário da Neo Química Arena com as restrições de público:
30% da capacidade13/10 - Corinthians x Fluminense - 21h - 26ª rodada do Brasileirão-2021
50% da capacidade​30/10 - Corinthians x Chapecoense - 17h - 29ª rodada do Brasileirão-2021
100% da capacidade7/11 - Corinthians x Fortaleza - 21h - 30ª rodada do Brasileirão-2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados