Saiba como estão os duelos das quartas de final do Catarinense

Um dos primeiros torneios estaduais a confirmar a volta foi o Catarinense. Em decisão polêmica, os clubes retomaram as atividades e iniciaram a disputa das quartas de final para decidir o campeão do ano.Após os jogos de ida, o torneio foi novamente pausado e tem retomada agendada para os dias 28 e 29 de julho. Saiba abaixo a situação de cada qualificatório:
Avaí x Chapecoense
No primeiro encontro, a Chapecoense surpreendeu o Avaí, que fez a melhor campanha na fase de classificação, e venceu por 2 a 0. Com o resultado, a Chape vai até a Ressacada com a possibilidade de perder por até um gol de diferença ou jogar pelo empate.
Pelo lado do Avaí, cabe apenas um triunfo de três gols de diferença para levar a melhor no tempo normal. Se ganhar por dois gols, o Leão vai disputar a vaga na marca da cal.
Marcílio Dias x Criciúma
No Heriberto Hulse, o Criciúma não conseguiu fazer valer o fator casa e saiu de campo amargando o empate sem gols. Agora, o duelo da volta está completamente aberto. Em caso de nova igualdade, a vaga é decidida nos pênaltis. Quem vencer no tempo normal avança.
Brusque x Joinville
No primeiro jogo o Brusque mostrou que continua em grande fase. A força do interior não se intimidou contra o JEC e levou a melhor por 1 a 0, resultado que lhe deu o direito de atuar por um empate. Agora, o Joinville tem que vencer por dois gols ou ganhar pela vantagem mínima e decidir a vaga nos penais.
Figueirense x Juventus-SC
Uma das forças do estadual é o Figueirense. Após vencer por 1 a 0 na ida, o Furacão levou uma boa vantagem ao Orlando Scarpelli e precisa apenas de um empate. Se o Juventus-SC quiser sonhar com a classificação, precisa vencer por dois gols ou mais ou devolver a vantagem mínima e disputar na marca da cal.