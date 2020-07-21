Saiba como estão os duelos das quartas de final do Catarinense

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Um dos primeiros torneios estaduais a confirmar a volta foi o Catarinense. Em decisão polêmica, os clubes retomaram as atividades e iniciaram a disputa das quartas de final para decidir o campeão do ano.Após os jogos de ida, o torneio foi novamente pausado e tem retomada agendada para os dias 28 e 29 de julho. Saiba abaixo a situação de cada qualificatório:

Avaí x Chapecoense

No primeiro encontro, a Chapecoense surpreendeu o Avaí, que fez a melhor campanha na fase de classificação, e venceu por 2 a 0. Com o resultado, a Chape vai até a Ressacada com a possibilidade de perder por até um gol de diferença ou jogar pelo empate.

Pelo lado do Avaí, cabe apenas um triunfo de três gols de diferença para levar a melhor no tempo normal. Se ganhar por dois gols, o Leão vai disputar a vaga na marca da cal.

Marcílio Dias x Criciúma

No Heriberto Hulse, o Criciúma não conseguiu fazer valer o fator casa e saiu de campo amargando o empate sem gols. Agora, o duelo da volta está completamente aberto. Em caso de nova igualdade, a vaga é decidida nos pênaltis. Quem vencer no tempo normal avança.

Brusque x Joinville

No primeiro jogo o Brusque mostrou que continua em grande fase. A força do interior não se intimidou contra o JEC e levou a melhor por 1 a 0, resultado que lhe deu o direito de atuar por um empate. Agora, o Joinville tem que vencer por dois gols ou ganhar pela vantagem mínima e decidir a vaga nos penais.

Figueirense x Juventus-SC