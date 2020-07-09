Saiba como encontram-se os adversários do Santos na volta do Paulistão

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!

Após quatro meses sem jogar, o Santos já tem a data de retorno aos gramados definida: dia 22 de julho, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, contra o Santo André, em jogo ainda sem local definido, mas com o Peixe mandante.

O Alvinegro Praiano tem pela frente, no mínimo mais dois jogos pelo Paulistão, contra Santo André e Novorizontino, nas duas últimas rodadas da competição estadual. Ambos os oponentes somaram mais pontos que o Santos antes da paralisação do futebol de São Paulo, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas foram prejudicados com o hiato por principalmente pelas perdas de peças importantes e a quebra de uma sequência positiva.