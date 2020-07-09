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Saiba como encontram-se os adversários do Santos na volta do Paulistão

Ao LANCE!, treinadores de Santo André e Novorizontino disseram que houve prejuízo aos seus clubes durante paralisação do futebol em São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 11:01

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:01

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!
Após quatro meses sem jogar, o Santos já tem a data de retorno aos gramados definida: dia 22 de julho, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, contra o Santo André, em jogo ainda sem local definido, mas com o Peixe mandante.
O Alvinegro Praiano tem pela frente, no mínimo mais dois jogos pelo Paulistão, contra Santo André e Novorizontino, nas duas últimas rodadas da competição estadual. Ambos os oponentes somaram mais pontos que o Santos antes da paralisação do futebol de São Paulo, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas foram prejudicados com o hiato por principalmente pelas perdas de peças importantes e a quebra de uma sequência positiva.
O LANCE! conversou com os treinadores dos dois times, Paulo Roberto Santos, do Ramalhão, e Roberto Fonseca, da equipe de Novo Horizonte.. Basta o Peixe vender um desses oponentes para garantir vaga nas quartas de final do Paulista.

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