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Saiba como comprar ingressos para o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors na Bombonera

Timão encara o Boca no dia 17 de maio, às 21h30, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 15:32
O Corinthians informou como será a venda de ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, que acontecerá no próximo dia 17 de maio às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do grupo E da Libertadores.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas
As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.
Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente para membros do programa Fiel Torcedor, nos planos Minha Torcida, Minha Vida, Minha História e Minha Cadeira, pelo valor único de R$ 130,00.
A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, e ela será encerrada às 23h59 do dia 11/05; caso haja disponibilidade de ingressos depois desse prazo, novas prioridades referentes à pontuação do Fiel Torcedor serão abertas e comunicadas.
SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MAIO, A PARTIR DAS 11H
Abertura para os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos
TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO, A PARTIR DAS 15H
Abertura para os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 55 pontos.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
RETIRADA DE INGRESSOS
Os ingressos poderão ser retirados no posto de atendimento do Fiel Torcedor, localizado na sede social do Corinthians (rua São Jorge, 777 – Parque São Jorge – São Paulo – SP), nas seguintes datas e horários:
QUINTA-FEIRA (12) e SEXTA-FEIRA (13) DE MAIO, das 11H ÀS 20H
A expectativa é que 2,5 mil ingressos sejam destinados ao torcedores corintianos em La Bombonera, tendo em vista que no jogo da Neo Química Arena, onde os Xeneizes foram derrotados por 2 a 0, a torcida argentina teve direito ao mesmo número de ingressos.
Crédito: TimãovenceuoBocaJuniorspor2a0naNeoQuímicaArena(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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