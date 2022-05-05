Saiba como comprar ingressos para o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors na Bombonera

O Corinthians informou como será a venda de ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, que acontecerá no próximo dia 17 de maio às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do grupo E da Libertadores.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente para membros do programa Fiel Torcedor, nos planos Minha Torcida, Minha Vida, Minha História e Minha Cadeira, pelo valor único de R$ 130,00.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, e ela será encerrada às 23h59 do dia 11/05; caso haja disponibilidade de ingressos depois desse prazo, novas prioridades referentes à pontuação do Fiel Torcedor serão abertas e comunicadas.

SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MAIO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos

TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 55 pontos.

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RETIRADA DE INGRESSOS

Os ingressos poderão ser retirados no posto de atendimento do Fiel Torcedor, localizado na sede social do Corinthians (rua São Jorge, 777 – Parque São Jorge – São Paulo – SP), nas seguintes datas e horários:

QUINTA-FEIRA (12) e SEXTA-FEIRA (13) DE MAIO, das 11H ÀS 20H

A expectativa é que 2,5 mil ingressos sejam destinados ao torcedores corintianos em La Bombonera, tendo em vista que no jogo da Neo Química Arena, onde os Xeneizes foram derrotados por 2 a 0, a torcida argentina teve direito ao mesmo número de ingressos.