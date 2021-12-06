Saiba como adquirir ingressos da final do Paulista feminino entre Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo farão o segundo jogo da final do Campeonato Paulista feminino na próxima quarta-feira (8), às 21h, na Neo Química Arena. O Timão divulgou as informações de como adquirir os ingressos para o Majestoso.

A aquisição deve ser feita exclusivamente pela internet, através do site corinthians.soudaliga.com.br. Basta escolher quantos ingressos deseja e reservar gratuitamente. Cada cadastro pode fazer até cinco reservas. A liberação de setores será feita gradativamente e, para entrar no estádio, basta apresentar o ingresso online.É obrigatória, também, a apresentação do certificado de vacinação completa contra a Covid-19. Quem ainda não se imunizou completamente, precisa apresentar o comprovante parcial e um exame PCR negativo feito até 48 horas antes do jogo ou um antígeno também negativo feito no prazo de 24 horas antes do duelo. Crianças menores de 12 anos podem entrar diante das mesmas regras.