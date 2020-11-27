Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sai sem estrear: Botafogo demite Ramón Díaz; Eduardo Barroca retorna ao clube

Nova previsão de retorno do argentino por conta de uma cirurgia faz diretoria desligar treinador e contratar antigo conhecido da torcida...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 10:13
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mudanças e mais mudanças. Mesmo com três rodadas sob o comando da comissão técnica de Ramón Diaz, o Botafogo comunicou, nesta sexta-feira, o desligamento do argentino. O clube alegou que não pode esperar pelo treinador, que tem alta de uma cirurgia realizada no Paraguai prevista para o dia 7 de dezembro.
A comissão técnica de Ramón Díaz também está de saída do Botafogo. Os argentinos ficaram pouco mais de um mês no Rio de Janeiro. Emiliano Díaz, auxiliar que comandou a equipe na ausência do treinador, teve três derrotas em três jogos no período.
O clube, além disto, já tem um novo treinador: Eduardo Barroca está de volta ao Botafogo. Com passagem de destaque pelas categorias de base do Alvinegro, o comandante, que estava no Vitória, retorna ao profissional, cujo comandou em 2019.CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.
O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.
O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados