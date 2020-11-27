Sai sem estrear: Botafogo demite Ramón Díaz; Eduardo Barroca retorna ao clube

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Mudanças e mais mudanças. Mesmo com três rodadas sob o comando da comissão técnica de Ramón Diaz, o Botafogo comunicou, nesta sexta-feira, o desligamento do argentino. O clube alegou que não pode esperar pelo treinador, que tem alta de uma cirurgia realizada no Paraguai prevista para o dia 7 de dezembro.

A comissão técnica de Ramón Díaz também está de saída do Botafogo. Os argentinos ficaram pouco mais de um mês no Rio de Janeiro. Emiliano Díaz, auxiliar que comandou a equipe na ausência do treinador, teve três derrotas em três jogos no período.

O clube, além disto, já tem um novo treinador: Eduardo Barroca está de volta ao Botafogo. Com passagem de destaque pelas categorias de base do Alvinegro, o comandante, que estava no Vitória, retorna ao profissional, cujo comandou em 2019.CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.

O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.