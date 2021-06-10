Sai hoje? Flamengo completa três anos sem fazer gol de falta; reveja o último

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

O torcedor do Flamengo já se acostumou a ouvir, nas transmissões, que o clube está há tantos dias sem marcar um gol de falta. Pois bem, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, faz exatos três anos desde o último, anotado por Diego, em duelo contra o Paraná, pela 11ª rodada do Brasileiro de 2018, em vitória por 2 a 0 - Felipe Vizeu marcara o outro gol.

Neste gol de Diego, a bola ainda desviou na barreira antes de morrer na rede do Maracanã. Reveja o lance abaixo (a partir de 34''):Dentre os clubes da Série A, o Flamengo é quem está há mais tempo se ir às redes graças a um gol de falta. Nesta quinta-feira, haverá mais uma chance para o clube findar o jejum, já que enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

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