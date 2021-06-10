Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sai hoje? Flamengo completa três anos sem fazer gol de falta; reveja o último

O mais recente a balançar a rede através de uma cobrança direto de falta foi Diego, no dia 10 de junho de 2018, em partida contra o Paraná, pelo Brasileirão
...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 14:41
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O torcedor do Flamengo já se acostumou a ouvir, nas transmissões, que o clube está há tantos dias sem marcar um gol de falta. Pois bem, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, faz exatos três anos desde o último, anotado por Diego, em duelo contra o Paraná, pela 11ª rodada do Brasileiro de 2018, em vitória por 2 a 0 - Felipe Vizeu marcara o outro gol.
Neste gol de Diego, a bola ainda desviou na barreira antes de morrer na rede do Maracanã. Reveja o lance abaixo (a partir de 34''):Dentre os clubes da Série A, o Flamengo é quem está há mais tempo se ir às redes graças a um gol de falta. Nesta quinta-feira, haverá mais uma chance para o clube findar o jejum, já que enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
+ Hoje tem! Relembre as estreias do Fla pela Copa do Brasil neste século
Em tempo: o duelo desta noite no Estádio Couto Pereira será realizado às 19h e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo
Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados