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Sai do Vasco, zica! Yago Pikachu celebra fim do jejum: 'Passei por um momento muito difícil'

Lateral fez o gol da vitória do Cruz-Maltino sobre o Botafogo, neste domingo, e deu adeus ao período de mais de um ano sem fazer gol - foi o centésimo dele na carreira...

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 23:37
Crédito: Yago Pikachu chegou ao centésimo gol na carreira (Nayra Halm/Agência Lancepress!
Foi um 2020 inteiro sem fazer gol. Mas bastaram dois jogos para Yago Pikachu reencontrar o caminho do gol. O lateral/ponta do Vasco selou a vitória sobre o Botafogo ao converter um pênalti que ele mesmo sofreu. Mas ele recebeu a bola do centroavante Germán Cano para sair do jejum e marcar o 100º dele na carreira.- Primeiro tem que enaltecer a equipe pela vitória. Gol é consequência. Lutamos, soubemos sofrer, mas a equipe se comportou bem na maneira que o treinador gosta. Estava há mais de um ano sem marcar, o pessoal cobra bastante e eu passei por um momento muito difícil. Pedi ao Cano e ele me deu a bola com muito carinho - agradeceu.
No segundo tempo da partida, quando já estava 2 a 0 para o Cruz-Maltino, uma discussão entre Pikachu e Leandro Castan chamou atenção de quem assistia. O lateral minimizou o ocorrido.
- Tem que ter cobrança. Muita gente falava que, quando a gente estava naquele momento, a gente não se cobrava, e pelo contrário. Ele (Castan) me cobrou que eu estava dando condição, mas não tinha como porque eu tinha dado o bote - explicou Pikachu.

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