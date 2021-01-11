Sai do Vasco, zica! Yago Pikachu celebra fim do jejum: 'Passei por um momento muito difícil'

Foi um 2020 inteiro sem fazer gol. Mas bastaram dois jogos para Yago Pikachu reencontrar o caminho do gol. O lateral/ponta do Vasco selou a vitória sobre o Botafogo ao converter um pênalti que ele mesmo sofreu. Mas ele recebeu a bola do centroavante Germán Cano para sair do jejum e marcar o 100º dele na carreira.- Primeiro tem que enaltecer a equipe pela vitória. Gol é consequência. Lutamos, soubemos sofrer, mas a equipe se comportou bem na maneira que o treinador gosta. Estava há mais de um ano sem marcar, o pessoal cobra bastante e eu passei por um momento muito difícil. Pedi ao Cano e ele me deu a bola com muito carinho - agradeceu.