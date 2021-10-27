SAF no Cruzeiro será implantada em dezembro e há 20 interessados em investir, diz presidente

O Cruzeiro tem na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) sua esperança de dias melhores dentro e fora de campo. Esse modelo de clube pode ter investidores, pois parte do clube, no caso o futebol, seria vendido a investidores, que teriam 49% do clube azul, atolado em dívidas. A SAF já foi votada no conselho do Cruzeiro, mas ainda não foi implantada. Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues o sonhado clube-empresa entra em vigor no mês de dezembro. - Nosso grande objetivo é, em dezembro, assim que acabar o aSérie B, já migrar para SAF. É um novo CNPJ, é esse novo CNPJ que vai disputar o Campeonato Mineiro, já, por exemplo - disse o dirigente ao Globo Esporte Minas. A Raposa tem uma empresa, a XP Investimentos, dando assessoria para buscar interessados em investir no clube, que hoje tem dívida perto de R$ 1 bilhão. - Estamos com tudo redondo, estávamos esperando derrubar os vetos da parte tributária que era essencial que fossem derrubados e agora a gente já caminha para registrar o estatuto social da SAF, ainda que não tenha investidor, mas para pular já essa burocracia para que tudo esteja OK para quando o investidor chegar.