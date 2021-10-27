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SAF no Cruzeiro será implantada em dezembro e há 20 interessados em investir, diz presidente

A Raposa conta com esse modelo de negócios em que o futebol pode ser "vendido" para iniciar sua recuperação financeira...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 20:01

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:01

Crédito: Sérgio Santos Rodrigues afirma que a seriedade do projeto atraiu os parceiros neste novo momento da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro tem na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) sua esperança de dias melhores dentro e fora de campo. Esse modelo de clube pode ter investidores, pois parte do clube, no caso o futebol, seria vendido a investidores, que teriam 49% do clube azul, atolado em dívidas. A SAF já foi votada no conselho do Cruzeiro, mas ainda não foi implantada. Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues o sonhado clube-empresa entra em vigor no mês de dezembro. - Nosso grande objetivo é, em dezembro, assim que acabar o aSérie B, já migrar para SAF. É um novo CNPJ, é esse novo CNPJ que vai disputar o Campeonato Mineiro, já, por exemplo - disse o dirigente ao Globo Esporte Minas. A Raposa tem uma empresa, a XP Investimentos, dando assessoria para buscar interessados em investir no clube, que hoje tem dívida perto de R$ 1 bilhão. - Estamos com tudo redondo, estávamos esperando derrubar os vetos da parte tributária que era essencial que fossem derrubados e agora a gente já caminha para registrar o estatuto social da SAF, ainda que não tenha investidor, mas para pular já essa burocracia para que tudo esteja OK para quando o investidor chegar.
A nossa grande meta é em dezembro já fazer essa transferência até porque, por fins até por disputa de competição, tem que esperar acabar o que a gente está disputando para poder transferir os contratos de trabalho e etc e tal- comentou Sérgio, que falou em ate 20 interessados em fazer aportes no clube mineiro. - Com certeza mais de 10, quase 20 já interessados que estão recebendo documentação do Cruzeiro e fazendo reunião direto com a nossa equipe para entender esses números. Como chegou a esse valuation, a projeção de mercado? O que pode vir pela frente? Enfim, compreender todo esse cenário que é isso que o investidor quer ver. Afinal de contas, ele que vai investir para ter retorno depois, então ele tem que entender esses números.Além de apresentar o projeto, mesmo ainda sem tudo definido, o Cruzeiro tem assinado NDAs, acordos assinados com cláusulas de confidencialidade-completou.

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