SAF do Botafogo é registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro

O Botafogo deu mais um passo para formalizar sua "migração" para o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A SAF Botafogo foi registrada nesta sexta-feira (25) na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). A informação foi divulgada inicialmente pelo Twitter "Fala, Fogão!" e confirmada pelo LANCE!. Com isto, a oficialização da mudança de mãos da gestão para que Textor conduza a SAF do Botafogo fica cada vez mais próxima. O registro acontece dias depois da vinda do investidor ao Rio de Janeiro.