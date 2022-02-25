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futebol

SAF do Botafogo é registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro

Alvinegro dá mais um passo para concretizar a 'migração' para novo modelo...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:52
O Botafogo deu mais um passo para formalizar sua "migração" para o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A SAF Botafogo foi registrada nesta sexta-feira (25) na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). A informação foi divulgada inicialmente pelo Twitter "Fala, Fogão!" e confirmada pelo LANCE!. Com isto, a oficialização da mudança de mãos da gestão para que Textor conduza a SAF do Botafogo fica cada vez mais próxima. O registro acontece dias depois da vinda do investidor ao Rio de Janeiro.
Em sua passagem pela Cidade Maravilhosa, o empresário assistiu à partida na qual o Alvinegro foi derrotado pelo Flamengo, por 3 a 1, no Nilton Santos.
Crédito: RegistronaJucerjaacontecediasdepoisdeTextorterestadonoRiodeJaneiro  (Foto:VítorSilva/Botafogo

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