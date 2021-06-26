Sabor de vingança? Inter reencontra América-MG no Independência

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

O domingo é importante para o Internacional. Sob o comando de Diego Aguirre, o Colorado volta a campo e mede forças contra o América-MG, no Independência.

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Apesar de não ser um rival direto no estado, o sentimento para o Colorado é de vingança no jogo deste fim de semana.

Na última temporada, quando ainda era comandado por Abel Braga, o Inter foi eliminado pelo América-MG na Copa do Brasil, após disputa de pênaltis no estádio Independência.

Confronto

Após perder no Beira-Rio, o Inter devolveu o placar de 1 a 0 na casa do Coelho e foi decidir a vaga na semi em disputa de pênaltis, onde acabou derrotado por 6 a 5.