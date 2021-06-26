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futebol

Sabor de vingança? Inter reencontra América-MG no Independência

Palco do jogo deste domingo, marcou a eliminação do Colorado na Copa do Brasil 2020...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 11:00

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:00

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
O domingo é importante para o Internacional. Sob o comando de Diego Aguirre, o Colorado volta a campo e mede forças contra o América-MG, no Independência.
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Apesar de não ser um rival direto no estado, o sentimento para o Colorado é de vingança no jogo deste fim de semana.
Na última temporada, quando ainda era comandado por Abel Braga, o Inter foi eliminado pelo América-MG na Copa do Brasil, após disputa de pênaltis no estádio Independência.
Confronto
Após perder no Beira-Rio, o Inter devolveu o placar de 1 a 0 na casa do Coelho e foi decidir a vaga na semi em disputa de pênaltis, onde acabou derrotado por 6 a 5.
Agora, além da chance de vingar a eliminação da Copa do Brasil, o Inter tem a oportunidade de afundar o Coelho no Brasileirão, já que o time mineiro é o penúltimo colocado, com 2 pontos.

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