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futebol

Sabino comemora resultado diante do Sport: 'O importante era a vitória'

Zagueiro converteu um pênalti nos acréscimos e deu o segundo triunfo a sua equipe...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 18:57
Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba enfim respira no Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias consecutivas, o Coxa deixou a lanterna e a zona de rebaixamento e dá tranquilidade ao elenco, que vivia sob pressão.O destaque da tarde foi o zagueiro Sabino, que anotou um gol de pênalti nos acréscimos e festejou o resultado dentro de casa.
‘Glorifico a Deus com a oportunidade de ajudar na vitória. Não quero ser festejado. Quero festejar. Independente de quem fizesse o gol, o importante era a vitória. Quero dedicar a vitória a nosso preparador físico, Paulista, acho que todos viram, ele venceu uma batalha contra a Covid-19. É muito guerreiro’, afirmou ao Premiere.
Na 12ª colocação, com seis pontos, o Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Botafogo, no Nilton Santos.

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