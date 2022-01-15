Sábado no Ninho: Flamengo foca em preparação física no treino, e Diego brinca sobre resenha do grupo

Sempre às 8h por conta das novas metodologias da atual comissão técnica, o Flamengo realizou mais uma atividade no Ninho do Urubu, neste sábado. O início da atividade foi focado na preparação física, por longos minutos e com bola envolvida no treino.O Flamengo divulgou imagens do treino com o preparador físico espanhol Antonio Gómez, um dos novos membros que aterrissaram no Ninho junto a Paulo Sousa. Veja abaixo: Em seguida, o elenco realizou o terceiro treino tático com Paulo Sousa, que, gradualmente, tem conversado com jogadores de forma individual ou setorizada - como ocorreu com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

A princípio, o grupo principal treinará neste domingo. Já o de Fabio Matias, que está à frente dos treinos do time alternativo, composto por jovens da base e que disputará as rodadas iniciais do Carioca, ganha folga amanhã. Para aprimorar a engrenagem, há um jogo-treino com o Nova Iguaçu marcado para esta tarde no CT - e terá um novo no dia 20, contra o mesmo time, a uma semana antes da estreia no Estadual.

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DIEGO COMPARTILHA RESENHA

Nas redes sociais, Diego Ribas, após o treino, compartilhou uma imagem junto a companheiros do elenco e após o almoço no Ninho do Urubu (uma exigência de Paulo Sousa), estimulando os seguidores com a seguinte brincadeira:

- Vamos ver se vocês acertam! A resenha bombou (como sempre) e o assunto principal foi…

A) FutebolB) Mulheres (esposas) C) Filmes e entretenimentos de Filipe Luis - questionou o camisa 10.