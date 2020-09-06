Sábado de gols e poucas mudanças na classificação da Série C; veja o resumo

Crédito: reprodução/site da CBF

Com 4 jogos disputados neste sábado (5), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nove gols foram marcados com poucas mudanças na classificação dos grupos.Confira um resumo do dia abaixo:

Ituano x São José

Bem que os times tentaram, mas não conseguiram sair do empate em 2 a 2 no estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o resultado, a equipe local chegou aos 5 pontos ficando na sétima colocação, enquanto o time gaúcho cau para a 5ª posição, com 7 pontos. Ambos os times estão fora do G4 do Grupo B.

Londrina x São Bento

Em situações opostas na competição, apenas a vitória interessava para os times. No entanto, quem levou a melhor foi o Londrina que conseguiu derrotar o São Bento por 1 a 0, no estádio do Café, com destaque para Marcondes que fez o gol da vitória.

Com o resultado o Tubarão chegou aos 8 pontos, conseguindo chegar ao G4 ocupando a terceira posição. Já o time do interior paulista segue na lanterna com apenas 1 ponto conquistado até o momento.

Imperatriz x Botafogo-PB

Na luta para escapar das últimas posições do Grupo A, o Botafogo-PB deu um grande passo nesta tarde ao derrotar o Imperatriz por 2 a 1, na casa do adversário.

Após sair na frente, o Belo acabou cedendo o empate já na segunda etapa. Entretanto, já na reta final, Anderson Cavalo conseguiu dar números finais no Frei Epifânio.

Com o resultado a equipe da Paraíba chegou aos 5 pontos, ocupando agora a 6ª posição. Já o Imperatriz seguiu na zona de rebaixamento, na 9ª colocação, com apenas 1 ponto somado.

Vila Nova x Santa Cruz

Um dos jogos mais aguardados na rodada, o Vila Nova surpreendeu e tirar a invencibilidade do líder Santa Cruz, no OBA. Com um golaço de Emanuel Biancucchi, a equipe local conseguiu marcar logo no início do jogo e manteve o resultado até o fim.