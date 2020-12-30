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Sá Pinto se despede do Vasco em rede social e lamenta não concluir o projeto: 'Saio inconformado'

Treinador diz que acreditava em fuga do rebaixamento e ida para a Sul-Americana...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:45
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O técnico português Ricardo Sá Pinto se despediu nesta quarta-feira do Vasco dizendo estar inconformado por não concluir o projeto. Demitido após reunião da diretoria na última segunda-feira, o treinador publicou uma grande mensagem em sua rede social falando sobre o momento conturbado e afirmando que acreditava na fuga do rebaixamento e ida para a Sul-Americana.>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro
- É com muita pena que hoje deixo de ser um de vós. Foi um orgulho representar um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Saio inconformado por não ter podido concluir o projeto idealizado. Os próximos jogos contra adversários diretos que há muito aguardávamos, iam permitir-nos sair do Z4 e alcançar a Sul Americana - disse no texto postado em seu perfil no Instagram.
Sá Pinto apontou os problemas políticos e falou sobre "os anos de descuídos" que prejudicaram o Gigante da Colina, não permitindo que a diretoria atual lhe desse as melhores condições de trabalho. O treinador teve apenas três vitórias no comando vascaíno.O Vasco corre atrás de um novo treinador e analisa nomes no mercado. O nome favorito era o de Zé Ricardo, mas o técnico com passagem pelo clube em 2017 recusou a oferta.
Veja a mensagem de despedida de Ricardo Sá Pinto na íntegra:
"É com muita pena que hoje deixo de ser um de vós. Foi um orgulho representar um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Saio inconformado por não ter podido concluir o projeto idealizado. Os próximos jogos contra adversários diretos que há muito aguardávamos, iam permitir-nos sair do Z4 e alcançar a Sul Americana.
A nossa visão ia mais longe, levando este clube a disputar outros objetivos e títulos que merece. Cheguei e parto com a convicção de que esta deveria ter sido uma longa relação, com o alcançar de patamares maiores.Saio também convicto de que demos tudo, eu e a minha equipa técnica.
Infelizmente, chegamos ao clube num momento conturbado, tanto pelos acontecimentos recentes, mas também por anos de descuido e aproveitamento que em nada beneficiaram o nosso Gigante da Colina. Agradeço o apoio da direção que só não fez mais, e não nos deu melhores condições, por ter herdado esse pesado fardo. Agradeço aos meus jogadores pelo profissionalismo, e a todo o staff no clube e no CT pelo empenho e dedicação.
Por último, a palavra mais importante, a quem é a fundação deste clube: Vocês, os vascainos. A maior pena que tenho é não poder ter tido a vossa companhia e apoio num São Januário cheio, pois não duvido que seria uma experiência única, e faria a diferença no apoio à equipa. Deixo de ser o técnico do Vasco, mas levo o clube no meu coração!"

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